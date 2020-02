Seguimos con la frente enhiesta ante la prepotencia imperialista

En respuesta a la prepotencia de la Organización de Estados Américanos (OEA), de expulsar a Cuba del concierto de naciones del área el 4 de febrero de 1962, más de un millón de cubanos colmaron la Plaza de la Revolución para constituir la Segunda Asamblea General Nacional del Pueblo, la cual aprobó la Segunda Declaración de La Habana.

El documento refrendado allí, adquiere total vigencia cuando al cabo de 58 años, el imperialismo norteamericano —el mismo enemigo de entonces— sigue empeñado en doblegar la firmeza, dignidad, independencia, autodeterminación y soberanía, de la Patria de Martí y de Fidel.

“Resistiremos en todos los campos: resistiremos en el campo de la economía; seguiremos avanzando en el campo de la cultura (…) la patria no trabaja para hoy, la patria trabaja para mañana. Y ese mañana lleno de promesas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la entereza de nuestro pueblo lo vamos a conquistar, con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo vamos a conquistar”, recalcó ese día el Máximo Líder de la Revolución cubana.