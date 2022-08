Sector estatal refuerza medidas para ahorro energético (+ Video)

Se reducirá al mínimo imprescindible el personal en los centros laborales

Contribuir a la disminución del consumo eléctrico se ha convertido en una prioridad para el sector estatal de la economía, en el cual se aplica una estrategia para potenciar el ahorro, que incluye la reducción al mínimo imprescindible de los trabajadores en los centros laborales, según dio a conocer el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La titular del ramo, Marta Elena Feitó Cabrera, aclaró, a través de una orden ministerial, que corresponde a cada jefe de entidad determinar las medidas laborales y salariales para aplicar, en correspondencia con las características de la actividad, que tributen al logro de este objetivo y, a la vez, protejan el ingreso de los trabajadores.

Las disposiciones laborales pueden aplicarse de manera homogénea y combinada, sobre la base de emplear el trabajo a distancia y el teletrabajo, el trabajo en terreno, las vacaciones, los ajustes de horario y la reubicación laboral.

En el caso de la interrupción laboral, especifican que deberá considerarse en última instancia, cuando no sea posible aplicar ninguna de las disposiciones anteriores, teniendo en cuenta que los que no puedan ser reubicados tienen derecho a una garantía salarial equivalente al 100 % de su salario básico diario por un mes, computado de forma consecutiva o no, dentro del año.

Se puntualizó que la aprobación de jornadas reducidas con pago total de salario no es facultad de los jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado, ni de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, por lo que, en caso de que se determine laborar en jornadas de trabajo inferiores a las establecidas, el salario se pagará en correspondencia con el tiempo real trabajado y no al 100 %.