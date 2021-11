Se registra en Perú un sismo de magnitud 7,5 grados

Un potente sismo de magnitud 7,5 grados en la escala Richter se ha registrado este domingo en Perú, a 98 kilómetros al este de la localidad de Santa María de Nieva, situada en la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas.

De acuerdo con los datos del Centro Sismológico Nacional, el foco del movimiento telúrico, que se produjo sobre las 6 de la mañana (hora local), se localizó a una profundidad de 131 kilómetros.

Además del noreste de Perú, los temblores se sintieron incluso en varias ciudades de la sierra, costa y Amazonia ecuatoriana. También hubo reportes desde Lima.

Entre las ciudades afectadas está Loja, en el sur de Ecuador, donde se produjeron daños en la fachada de la capilla de la escuela secundaria La Dolorosa.

A 7.5 magnitude earthquake Northern Peru on Sunday, the United States Geological Survey (USGS) said. #Peru #sismo #earthquake #amazonashttps://t.co/1epWQDxSxi pic.twitter.com/bpNkJFvmUO

— ILKHA (@IlkhaAgency) November 28, 2021