Se inicia este martes el juicio contra Musk por presunto fraude a través de tuits de 2018

Una serie de tuits de Elon Musk, con los que en 2018 hizo creer a los inversores que estaba a punto de sacar a Tesla del mercado bursátil —cosa que no llegó a concretarse—, volverán a estar bajo escrutinio judicial a partir de este martes, fecha de inicio del juicio contra el empresario en un tribunal federal de San Francisco (California, EE.UU.) por fraude bursátil.

El 7 de agosto de 2018, Musk afirmó en Twitter que contaba con suficientes fondos para cerrar un acuerdo de compra de Tesla que la convertiría en una compañía totalmente privada, retirándola de la bolsa tras el pago de 72.000 millones de dólares, al precio de 420 dólares por acción. En otro tuit, el empresario declaró que «el apoyo de los inversores» estaba «confirmado», y apuntó que la adquisición era inminente.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018