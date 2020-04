Se incrementarán en las próximas horas los confirmados para Covid-19

Declaraciones del Dr. Salvador Tamayo Muñiz, director de Salud en Cienfuegos, en torno al uso de los test rápidos, pruebas sensibles pero poco específicas, así como sus consideraciones sobre el inminente incremento de casos confirmados que se producirán en las próximas horas

“Hoy comienza una nueva etapa en la estrategia de enfrentamiento a la Covid-19, al profundizar y ampliar con más pruebas, al contar, a partir de hoy, con los test rápidos, así como de ampliar los PCR (de biología molecular). Es necesario significar cómo en medio de una situación tan dramática, el enemigo aprovecha para cercarnos, y dificulta el esfuerzo que hace la dirección del país, prohibir que una donación llegue a Cuba, para reforzar la hostilidad. Son muchas las dificultades a enfrentar para trazar una estrategia coherente de país, para evitarle a nuestro pueblo las lamentables consecuencias que esta enfermedad puede traer si se le deja a un curso natural.

“Sin embargo, y como se informó ayer, ya están las pruebas rápidas en el país. Pero es preciso aclarar algunos aspectos. Primero, comentar que en las próximas horas es muy probable que las cifras de casos confirmados aumente, y no debemos recibirlo con asombro, sino resultante del control de foco que abrimos tras los últimos tres casos confirmados de Cienfuegos, que abre eventos, como apariciones de contactos; así como la realización de pruebas, que sin dudas nos conducirá a un número elevado de casos confirmados. Segundo, al incrementar el número de pruebas con tecnología de pecera, es decir, no es lo mismo ‘pescar’ en mar abierto, que hacerlo en una pecera, para graficar, porque estaremos indagando en grupos humanos concretos, de mayor riesgo, contactos, con síntomas, en régimen de vigilancia, entre otros.

“Entonces, debemos estar preparados para recibir un nuevo número de confirmados, e interpretar el fenómeno en positivo, porque ello significa un nuevo cerco a la enfermedad en Cienfuegos, e igual sucederá en todo el país. Es preciso que la población entienda que este test rápido es una prueba altamente sensible. Que antes de usarla se montó un estudio piloto de 24 horas para validarla. Está comprobado que se ha podido confirmar lo que dice el fabricante, es valiosa, sensible, pero poco específica; es decir, resulta útil para hacer pesquisa, para encontrar casos positivos, pero no para diagnosticar la enfermedad. Podría arrojar falsos negativos, y por eso queremos insistir en que no se desmovilice a las personas que den negativo para Covid-19, de hecho no vamos a cejar con ellos, en las medidas estrechas de protección y vigilancia.

“Sabemos que el aislamiento resulta difícil, nadie lo tiene planificado, ni quienes están acá, mucho menos quienes regresan de un viaje; pero debemos insistir en la utilidad de aislar a los posibles casos en la estrategia de frenar la epidemia. En eso pueden ayudar todos, las familias, los vecinos, amigos: las instituciones donde se han ubicado los centros juegan un importante papel, así como nuestros psicólogos, tenemos a los mejores para ayudar en el clima de adaptación a un medio que no es el habitual para las personas, y es que este combate contra la epidemia debemos ganarlo con la comprensión de las personas, y con el entendimiento de que se está haciendo el mejor esfuerzo.

“Por último me gustaría insistir y hacer un llamado especial sobre la protección a los grupos vulnerables, y todo lo que el sentido común dicte para proteger, las medidas de distanciamiento social, el uso del nasobuco, el lavado de manos con agua y jabón, que es la mejor desinfección y que nada supera”.