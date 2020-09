Se forma la tormenta tropical Sally en el golfo de México

La tormenta tropical Sally se formó este sábado frente a la costa de Florida en el golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. Se espera que Sally se convierta en un huracán a principios de la próxima semana a medida que avance hacia el noroeste a través del Golfo.

«Hay una alerta de huracán vigente desde Grand Isle, Luisiana, hasta la frontera entre Alabama y Florida, donde podrían soplar vientos huracanados a primera hora del martes, y el lunes podrían darse condiciones de tormenta tropical», tuiteó el Centro Nacional de Huracanes.

A Hurricane Watch is in effect from Grand Isle, LA, to the Alabama/Florida border, where hurricane-force winds are possible by early Tuesday, with tropical storm conditions possible on Monday #Sally https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/uhZXxcgBJn

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2020