Se alista Cienfuegos para consulta popular del nuevo Código de las Familias

En la provincia de Cienfuegos se ultiman detalles para materializar la consulta popular del nuevo Código de las Familias, proceso previsto entre el primero de febrero y el 30 de abril próximo.

La versión más reciente del importante documento, la número 23, está disponible en varios canales electrónicos para generar conocimiento y, por tanto, disponer de todos los elementos para una participación efectiva.

“Durante todo el año 2021 las autoridades electorales de circunscripción, responsables de conducir el proceso junto a los consejos electorales municipales con el apoyo y la asesoría de la Unión de Juristas, han tenido varios momentos de capacitación, la cual se intensifica por estos días para garantizar el desarrollo tal y como se ha previsto”, asegura Amada Zequeira Angarica, presidenta del Consejo Electoral Provincial (CEP).

¿Quiénes fungen como autoridades electorales y cómo se prevé se realice la consulta popular?

“Las autoridades electorales de circunscripción son nuestros propios conciudadanos; es decir son electores quienes asumen la responsabilidad de organizar, conducir y propiciar que los electores materialicen su derecho de tomar parte en la consulta y aportar sus consideraciones. Cada comisión está integrada por un presidente, un secretario y tres vocales

“En cada circunscripción (Cienfuegos cuenta con 516) se habilitarán puntos de reunión (se prevén más de dos mil 700 en toda la provincia) a los que deben concurrir, como promedio unos 150 electores”, agrega la presidenta del CEP.

“Podrán ser expuestos los criterios; es decir, pueden pronunciarse por eliminar, modificar o adicionar artículos, expresar dudas u otros planteamientos, todos en torno al proyecto de Código de las familias. Una vez tomadas las consideraciones, mediante un sistema informático, se remiten a la comisión redactora de la novedosa e inclusiva legislación, atemperada a la realidad de la familia cubana actual”.

Participación ciudadana, clave del éxito

Significa Zequeira Angarica lo trascendental de que toda la familia tome parte en la consulta popular. “Se trata de la consulta popular de una legislación muy importante: el Código de las Familias; es decir, la ley que rige todo lo concerniente a la célula básica de la sociedad, lo cual significa que no haya un ciudadano que no haya nacido en el seno de una familia; por tanto, no debemos ser indiferentes a este proceso. Es un derecho, pero también un deber ciudadano; por tanto, todos estamos convocados a asistir a los puntos de reunión; corresponde a las autoridades electorales de circunscripción garantizar ese derecho.

“No se trata de que asista un representante de la vivienda, sino que asistan los electores porque todos formamos parte de un seno familiar.

“Las reuniones de consulta del nuevo Código de las Familias no están diseñadas para discutir, ni controversiar. Son para garantizar el derecho a cada electora que plantee, sobre la base del respeto y la legalidad, sus consideraciones acerca de la versión 23 que es la que se somete a consulta”, puntualiza la presidenta del Consejo Electoral Provincial.