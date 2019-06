Santrich visita La Guajira colombiana y clama por la paz

El excomandante guerrillero Jesús Santrich visita hoy espacios de reincorporación de excombatientes en La Guajira colombiana con el mensaje de perseverar en la construcción de la paz.

“Vine a darles un abrazo, no a volarme (huir) como dicen los medios; vine a contarles que no me voy a doblegar”, expresó el dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), liberado el pasado jueves por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich) viajó acompañado de miembros de la Unidad Nacional de Protección a La Guajira colombiana, en el extremo nororiental del país.

Su traslado a esa zona de Colombia, donde desde 2016 está formalizado su proceso de reincorporación a la sociedad como firmante del Acuerdo de Paz, se coordinó también con la Policía Nacional y con la Misión de Verificación de la ONU en el país sudamericano.

Este domingo, en el aula de los exguerrilleros farianos en el Espacio Territorial Pondores de La Guajira Santrich instó a continuar en la lucha por la paz y la reconciliación del país, pese a los incumplimientos o intentos de modificar el acuerdo pactado en La Habana.

“Debemos seguir perseverando, luchando, resistiendo con dignidad, para lograr la anhelada paz con justicia social, en medio del mar de la perfidia”, aseveró.

Antes de salir de Bogotá, asistió al Primer Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades Farianas, donde cientos de exguerrilleras le dieron la bienvenida y le mostraron su alegría por su salida de prisión.

Se espera que a su regreso a Bogotá la próxima semana Santrich tome posesión de su curul en la Cámara de Representantes de Colombia, luego que el Consejo de Estado dejara firme su investidura como congresista.