Santa Clara saca pasaje para Punta Cana

El equipo de Santa Clara, en representación de Villa Clara se ganó el derecho a participar por Cuba en el Torneo Regional del Caribe, previsto del 5 al 10 de julio en Punta Cana, República Dominicana, después de coronarse en la II edición de las Pequeñas Ligas, tras derrotar este sábado en dos choques a Bayamo con marcadores de 4-3 y 10-9.

Los del centro del país, llegaron hasta la tierra de los campeones después de dejar en el camino a los conjuntos de Cienfuegos, Matanzas y la Habana del Este.

Un gran espectáculo dieron estos pequeños, quienes no defraudaron a la afición que abarrotó el beisbolito Manuel Alarcón de la ciudad monumento nacional.

El jugador más valioso de la final fue el santaclareño Elvis Herrera, quien se fue de 6-5, con 3 Hr y par de dobles. “Fueron dos juegos muy parejo, ambos se decidieron por diferencia de una carrera. Bayamo tiene una gran ofensiva, pero nosotros siempre vinimos con la mentalidad de llevarnos la victoria”.

Herrera impresionó a los que siguieron este torneo de las Pequeñas Ligas con un poder por encima de esta categoría y una velocidad que causó estragos en la tanda de los granmenses. “He trabajado mucho el bateo con los profesores, sobre todo para mejorar la selección de los lanzamientos. También soy pitcher pero la posición que más me gusta jugar es el campo corto”.

José Ganuza, manager de los monarcas de Santa Clara, visiblemente emocionado, agradeció a todas las personas que tuvieron que ver con esta actuación. “Le prometí a mi hija y a mi madre que íbamos hacer campeones, porque mi papá falleció antes de la COVID-19 y le quería dedicar este triunfo. El sueño de él era que yo fuera campeón y ya se me había negado una vez cuando a un out de ganar, Matanzas me dejó al campo en un Campeonato Nacional”.

Los pequeñines de Santa Clara nunca se dieron por vencidos e incluso lograron remontar el segundo choque, al cual llegaron perdiendo por tres anotaciones en la última entrada. “En el béisbol se va paso a paso, los muchachos nunca bajaron la cabeza a pesar de la diferencia de tres carreras, siempre les he inculcado que hay que luchar hasta el final”.

El director de los campeones, José Ganuza, manifestó que independientemente de que hubo individualidades, el trabajo en colectivo fue la clave del título. “Todos aportan al equipo, en esta categoría tienen que jugar todos, el que no lo hace corriendo nos ayuda bateando y si no a la defensa”.

Santa Clara ahora representará a nuestro país en el Torneo Regional del Caribe, donde buscará el único boleto en disputa para la Serie Mundial de Pensilvania, Estados Unidos.

Tomado de Radio Rebelde