¿Saber desear o desear saber?

Por Yohan Barbosa

En este día, realizando una lectura ligera, me encuentro con unos personajes de la mitología árabe, que me dan mucho que pensar. Son los Djinn y los Ifrit, más conocidos en occidente como los genios, buenos y malos respectivamente. Mientras en Djinn otorga aquello que se desea propiamente, el ifrit, atrapado en vasijas, lámparas y otros objetos, por su carácter maligno, confiere el deseo, tergiversándolo y valiéndose de cada oportunidad posible para causar daño, te da lo que pides, pero no como deseas o como lo imaginas, así, si pides una casa, cuidado que te cae encima. De ahí se saca la enseñanza de que debes saber en detalle y desde todos los ángulos, lo que deseas, para que sepas lo que obtendrás y como lo harás.

Tomando esta pequeña leyenda, me surge la duda, saben lo que piden aquellos que abogan por el derrocamiento del estado cubano, y la imposición del modelo capitalista imperialista. El único modelo a seguir para ellos y el que anhelan es el norteamericano, pero, se han puesto a pensar como sería realmente ese sistema en la isla, como afectaría a toda la sociedad. Repasemos algunos datos y saquemos nuestras propias conclusiones, como en Pasaje a lo Desconocido.

Según estos deseadores, con la caída del gobierno, terminaran de golpe todos los problemas que agobian a la sociedad actualmente. ¿Será que, según ellos, en ese momento la abundancia y la prosperidad llegaran para todos? Más bien surgirán otros problemas, muchos más y peores. Si, se cumplirá el deseo de olvidarnos de nuestros problemas, ¿Quién tiene cabeza para problemas pasados, cuando estaremos sufriendo mucho peores y abundantes? Pero no es solo una afirmación al aire. Veamos como seria Cuba en el capitalismo, un capitalismo norteamericano, porque eso es lo que desean, no un modelo canadiense, español, europeo, o incluso uno cubano, no, categóricamente tiene que ser uno estadounidense, con la supervisión de ese país claro está, porque a ellos no pueden dejarlos fuera de sus deseos.

Llega el cambio de régimen, y automáticamente, adiós a la propiedad estatal y hola a la privatización. Ya no basta con tener dinero para los medicamentos, no, necesitas un seguro de salud u olvídate de que te atiendan en un hospital. Una pandemia como la Covid, nos borra del mapa, mientras las empresas farmacéuticas se embolsan el dinero de vender las vacunas y tratamientos solo a los más ricos, porque obviamente no hay vacunación general y gratuita para toda la población. La salud pasa de un derecho a ser un negocio, y en todo negocio, priman las ganancias. Seas quien seas, tienes derecho a que te atiendan, y como derecho al fin, puedes y debes exigirlo, al amparo de la ley. No tendrás los recursos que se ven en las series televisivas de hospitales, pero tampoco mueres en la calle. Sin embargo, una vez privatizado, tu atención medica dependerá exclusivamente de tu ingreso económico. El desarrollo científico medico se enfocará mas en crear medicamentos y tratamientos alicientes, que en lugar de curar o sanar una enfermedad, solo la retarden, tengan ciclos de uso extensos o simplemente neutralicen los síntomas temporalmente. En el modelo capitalista de ganancias, es mas factible vender 30 pastillas que completan un tratamiento para un padecimiento y quese deben comprar mensualmente, que una única vacuna que cure la enfermedad completamente. ¿Es esto lo que desean? ¿Será que tienen sus seguros de salud garantizados, y poco le importan los demás? O ¿Realmente creen que, será un sistema médico mejor, con todo lo que la pandemia ha demostrado? Solo analice las cifras, en EEUU se registra un incremento de 1448 muertes, para un total de 765 811, el 16 de noviembre, respecto al día 15, con un total de confirmados de 47309008, y solamente se ha completado la vacunación de un 58,82 % de su población (porciento en el que no se cuentan las personas sin techo, personas no documentadas, entre otros) [1].

Otro tema a analizar, ¿Qué pasa con los hogares de ancianos, casas de niños sin amparo filial, escuelas para niños con necesidades especiales, entre otras? Todas estas instituciones, gestionadas y mantenidas por el estado, se verían obligadas a subsanar por sí mismas sus gastos. Muchas desaparecerían, otras tendrían que exigir altos pagos o incluso sobrevivir a base de donaciones. Que sería de todos aquellos que tienen en ellas su esperanza, las familias que tienen a sus niños en las escuelas, aquellos infantes que, carentes de una familia biológica, encuentran en las casas el cariño que necesitan, y los ancianos que, necesitados de cuidados especializados y compañía, lo encuentran en esos hogares. Todos fuimos niños, todos seremos ancianos, ¿Es esto lo que se desea? ¿Han siquiera pensado en las implicaciones para ellos de sus anhelos desestabilizadores? Solo unos datos para que respondan, el costo de los hogares de ancianos supera actualmente los $100000 al año, por cada persona [2]. El costo anual medio de la educación especial individual es de $27000, de los cuales se supone que se deben subsidiar un 40% de estos, sin embargo, en la realidad, este subsidio no excede del 15%, según los estudios realizados por la LAO (Oficina de Análisis Estadístico) [3]. En el caso de los niños sin amparo familiar, su atención se limita a casas de acogida y orfanatos, existiendo un alto número de infantes sin hogar y en condiciones precarias, se estima que en el 2017 existían un total de 4,2 millones de niños y jóvenes sin hogar y en condiciones de pobreza extrema, cifras que se han incrementado notablemente en los últimos años [4].

Otro tema importante, y que casualmente se toca poco, la vivienda. Si cayera el gobierno, varias cosas pasan respecto a la vivienda. Primero, muchas personas empezarán a reclamar la propiedad de lugares, empresas y casas, todo ellos actualmente viviendo en el extranjero. Así, puede aparecer el primo segundo del tío de la prima del nieto de la hermana (toda una línea de parentesco, y las hay incluso peores), un familiar cercano o hasta la misma persona, que era dueña de un terreno, donde hoy hay casas. Reclamando sus derechos, o desaloja a las personas quien han vivido ahí por 60 años, que construyeron con su dinero y esfuerzos su casa, les puede exigir pago por arrendamiento, muy probablemente por esos 60 años, apropiarse de la vivienda o hasta demolerla. Casos así serían muchos, de todas partes aparecerían los dueños y herederos de cada rincón de la isla. Otro factor a tener en cuenta es, precisamente la renta. Actualmente, una persona tiene su casa, la paga y recibe la propiedad y ya no debe nada más. Sus herederos la reciben sin tener que volver a pagarla y es un bien familiar que no puede ser sustraído. Sin embargo, en ese capitalismo deseado, incluso cuando tanto el terreno como la casa son pagados, se deben realizar pagos de renta de forma permanente, de forma que, si se incumplen, no importa todo lo que hayas vivido en el lugar, o incluso si tú mismo lo construyes, serás desalojado por el banco, que se apropia de la casa como pago. ¿Tanto así desean un cambio? ¿Tienen la seguridad de que pueden sustentan así sus casas o son de los que esperan reclamar propiedades? ¿Se quiere poner a Cuba entre los países con elevados números de personas sin hogar, entre los que está el propio EEUU con un incremento por cuarto año consecutivo, llegando a un total del 2,7% superior a la cifra registrada en el 2018 [1]?

Hablando del banco, este sin dudas sería privatizado. ¿Qué pasa entonces con los subsidios, pensiones, retiros y demás? Es muy probable que, en el ambiente financiero-bancario, una verdadera masacre de capital, los bancos privados se desliguen de todas las obligaciones previas a su privatización. Es decir, todas las operaciones, pagos de pensiones y retiros, simplemente desaparecen. El sistema bancario cubano colapsaría, desmembrado entre los bancos privados que surgirían, y aquellos que serían privatizados, un ambiente en que no es de extrañar que desaparezca ¨misteriosamente¨ grandes cantidades de dinero. Sería un reinicio desde cero donde se perdería no solo los subsidios y retiros, también habría grandes posibilidades de perder el dinero depositado en las cuentas. Si ya de por sí, un cambio monetario como el actual causa polémica y tensión, ¿cómo sería un cambio de sistema bancario, que incluiría la desaparición del banco actual como entidad estatal para el surgimiento de los privados? ¿Acaso, estas situaciones no les afectan? ¿Sus finanzas están respaldadas por otros bancos y poco importa para ellos lo que les ocurra a aquellos que no tienen cuentas en otros países?

No se puede pasar por alto otros sectores que pasarán a ser privados. La electricidad y el agua, lejos de bajar los costos, se incrementarían, estamos hablando de que en ambos casos de sectores que, aunque tienen deficiencias notables, son subsidiados parcialmente. La electricidad como un sector privado, tendrá que ser pagada de forma total, con montos que harían parecer nimiedades a los actuales. De igual forma, el servicio de agua se vería afectado, siendo un servicio privado, instalar el servicio en casa, utilizarlo, así como cualquier reparación tanto interna como externa constituirían gastos considerables para los consumidores. También hay que tomar en cuenta que el servicio de televisión, que es gratis, al ser privatizado, pasaría al formato de canales por cable, es decir se adiciona la necesidad de pagar para poder acceder a las señales, con pagos periódicos. ¿Están tan deseosos de incrementar sus gastos? ¿Tienen una solvencia económica que les permite estar indiferentes a esta situación, que sí golpeará a muchas otras familias? Solo por mencionar, el costo de la electricidad en EEUU, que varía entre estados es de 12.80₵ por Kwh [2], un equivalente a 3,20 cup, puede parecer un gasto insignificante hasta comparar que un consumo mínimo de 100 Kwh actualmente son 33 cup, que serían entonces 320 cup, gran diferencia. Ciertamente este aspecto está condicionado por la relación gasto/salario, por lo que su impacto es difícil de predecir en su totalidad, y depende en gran medida de los precios que impondrían, que, al ser un modelo privado, no tienen un valor único, por lo que el precio estaría sujeto a la localidad y la empresa, pagando más o menos dinero por la misma cantidad de Kwh.

Y, para terminar, hablemos de las tan solicitadas elecciones y el gobierno que siempre piden. ¿Cómo serían? Tomemos el ejemplo del sistema que tanto idolatran, porque es el que desean. Habría una ¨democracia¨, donde varios partidos se enfrentarían, centrados más en ganarle al otro que en resolver las situaciones de la sociedad. Los candidatos serían no los más preparados, capaces o merecedores, sino los más adinerados. Para ser candidato es condición necesaria ser millonario. Hacer caras campañas, con promesas para conquistar botos, decir lo que el votante quiere escuchar, se cumpla o no después. Una campaña que crea un ambiente de hostilidad y disputa, donde cada bando se ocupa de desprestigiar al otro. Adoptando ese modelo de votación ¨democrática¨, que realmente no pega con la palabra. Las provincias tendrían puntos electorales, y no saldría el candidato más votado y elegido por la mayoría, sino el capaz de quedarse con las que serían las provincias claves. El estado estaría dividido entre diferentes cámaras, que según sus partidos mayoritarios colaborarían o se entorpecerían. ¿Es ese modelo el que se desea? ¿Acaso esa inestabilidad política, donde las leyes, disposiciones y políticas dependan para su aprobación de si hay unidad o rivalidad entre los diferentes actores políticos?

Quizás me equivoque y el dinero se dé en los árboles, llueva comida, con un chasquido de dedos todos nos volvamos ricos empresarios, y Cuba se convierta en el paraíso soñado, con solo hacer caso a esos que tanto desean. Quizás, solo quizás, pero yo no lo creo. No me creo ese cuento, ese deseo de ifrit que promete mucho, pero nada bueno. No está mal desear mejorar, los deseos te mueven y te hacen esforzarte, trabajar por lo que se quiere. Tenemos mucho que mejorar y un largo camino aún por delante, donde damos poco a poco los pasos, algunos correctos, otros incorrectos, pero nuestros pasos, a fin de cuentas. Desea, si, desea saber, para que así sepas desear y puedas pedir y trabajar para aquello que realmente necesitamos: paz, desarrollo y libertad. Libertad de las ataduras económicas del bloqueo, libertad de la injerencia extranjera y libertad de las campañas de difamación y atentados. Tenemos nuestra democracia, democracia socialista cubana, y esa es la que escogimos, perfeccionamos, mantenemos y mantendremos.

