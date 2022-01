Rusia rechaza la idea de una guerra contra Ucrania

Rusia considera inaceptable la idea de una guerra con Ucrania y cree que sin la denominada ayuda occidental el conflicto se habría resuelto hace tiempo, manifestó hoy el portavoz adjunto de la Cancillería local, Alexéi Záitsev.

El también subdirector del Departamento de Información y Prensa del ministerio ruso de Exteriores señaló que las relaciones entre su país y Ucrania siguen degradándose debido a la política de confrontación de Kiev con Moscú. «Prácticamente no hay contactos políticos y la cooperación interparlamentaria e interregional se ha reducido”, indicó.

En declaraciones a la prensa este jueves, expresó que Rusia observa cierta tranquilidad en la línea de contacto en Donbass, donde el número de violaciones del alto el fuego disminuyó en comparación con las primeras semanas de enero, situación que también confirmó la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.



Záitsev denunció que las afirmaciones del secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, sobre la posibilidad de aumentar la presencia militar del bloque en Europa del este, crean un trasfondo desfavorable para las negociaciones sobre garantías de seguridad.

Subrayó que tal decisión confirma que “reforzar la posición negociadora con capacidades militares se ha convertido en una práctica habitual de la Alianza” y reiteró el llamado ruso a retirar las fuerzas de sus países vecinos para reducir las tensiones militares en Europa.

“Esto es lo que pedimos, este es uno de los puntos fuertes de nuestras propuestas a la OTAN sobre garantías de seguridad”, enfatizó.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo este jueves que la respuesta estadounidense no contiene una “reacción positiva” a uno de los puntos clave de las propuestas de Moscú: la no expansión de la OTAN hacia el este y su no despliegue de armas de ataque que puedan amenazar a Rusia.

Subrayó que será el presidente ruso, Vladimir Putin, quien defina la decisión sobre los futuros pasos del país con respecto a las respuestas de Washington y la OTAN.

Por su parte, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, expresó que, según las declaraciones de Occidente, no tuvieron en cuenta “nuestras preocupaciones o que se haya demostrado una voluntad de tenerlas en cuenta”. (Resumen de agencias)