Rusia advierte peligros de alentar fragmentación militar en Venezuela

El director del Departamento de América Latina del Ministerio de de Exteriores de Rusia, Alexánder Schetinin, advirtió hoy a Estados Unidos que su estrategia para “fomentar deserciones” entre los militares de Venezuela y alentarlos a cambiar de bando es “muy peligrosa”.

En declaraciones a la agencia Associated Press (AP), Schetinin dijo que si bien una minoría de oficiales de alto rango venezolanos apoyaron al opositor Juan Guaidó, es poco serio desconocer que las Fuerzas Armadas de ese país sudamericano “se han mantenido leales a su deber constitucional” y al presidente Nicolás Maduro.

En símil para el que empleó el de la legendaria frase de “abrir la Caja de Pandora”, Schetinin recordó que después de que EE.UU. invadió Irak en 2003, muchos de los antiguos uniformados iraquíes terminaron en grupos de extremistas radicales.

Schetinin criticó a Washington por su “declarada intromisión en los asuntos venezolanos” y manifestó que “no se puede nombrar a un presidente desde el extranjero”.

A juicio del diplomático ruso, cualquier acuerdo sobre Venezuela se debe basar en el derecho internacional y el respeto a su soberanía, dando por hecha la exclusión de “cualquier interferencia forzada desde el extranjero; en especial, la injerencia militar”.

Usando un giro en la gastada frase de los halcones estadounidenses, el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso significó que “cualquier opción podría estar sobre la mesa, excepto la militar”, porque ello supondría generar “una catástrofe para la región”.

Guaidó coordina “cada uno de sus pasos” con EE.UU.

En las declaraciones a la agencia AP, Schetinin admitió que Juan Guaidó representa a algunas fuerzas políticas de Venezuela, pero dijo que coordina cada paso suyo con la administración estadounidense, en alusión a su postura títere.

El diplomático ruso también señaló que las sanciones estadounidenses contra Venezuela han profundizado la crisis económica en ese país caribeño y perjudican a su población.

Finalmente insistió en que los funcionarios estadounidenses exageraron la cooperación militar entre Moscú y Caracas puesto que no han firmado nuevos contratos de armas y aclaró que las decenas de expertos rusos que viajaron a Venezuela se desplazaron para ayudar a mantener equipos obtenidos en acuerdos anteriores.

Sobre ese asunto particular, reportes de última hora informan de declaraciones del presidente Vladimir Putin al Financial Times donde enfatiza que Rusia no tiene tropas en Venezuela. “Lo he dicho ya muchas veces a nuestros homólogos estadounidenses: allí no hay tropas nuestras. ¿Entienden? Hay especialistas, hay instructores, eso sí, ellos trabajan”.

