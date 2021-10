Ruptura en volcán de La Palma amenaza destruir zonas intactas

El flanco norte del volcán Cumbre Vieja se derribó y la lava amenaza con derruir poblados que hasta el momento estaban intactos, como El Frontón, Alcalá y El Paraíso, localidades donde este sábado la fuerza volcánica hizo estragos. Estos tres barrios no se habían visto afectados en los 20 días previos.

Según ha comunicado el Instituto Volcanológico de Canarias primero ocurrió un derrumbe parcial que provocó varias coladas por esa zona, sin embargo, durante el día terminó de caerse totalmente.

Uno de los temores de los científicos se concretó; La lava alcanzó durante las últimas horas la zona industrial del Callejón de la Gata en Los Llanos de Aridane.

Así avanza la colada de lava por la zona del polígono industrial / This is how the lava flow moves through the area of the industrial park pic.twitter.com/Ms4u1BBAPH

— INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021