Rumbo a los Oscar: Última vuelta de la rueda de la fortuna

Cuando restan pocas horas para conocer los resultados de los Premios Oscar, la rueda de la fortuna ejecuta una última vuelta por las casillas de nominados, mientras concursantes y público esperan ansiosos el resultado final.

Una decena de filmes pugnan por el máximo galardón del certamen, que celebrará su 95 edición este domingo, en tanto cinco directores acaparan las miradas de los cinéfilos por su destacada labor.

Asimismo, una veintena de intérpretes buscan la estatuilla en los apartados de actuación y el despliegue de tecnología, originalidad y arte pondrá el lauro en las manos de experimentados y noveles creadores.

De manera sorpresiva, la cinta Everything Everywhere All at Once, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert posee todas las papeletas para erigirse como la máxima vencedora de la gala, con 11 candidaturas a los galardones, incluida el apartado de mejor película.

Empero, la disputa se presenta reñida, pues The Fabelmans exhibe grandes fortalezas, además esta propuesta tiene el sello del «fuera de serie» Steven Spielberg y pone ante la Academia de Hollywood una carta de amor al cine.

La entrega de Kwan y Scheinert llegará a los Oscar 2023, luego de un recorrido excelso por las salas internacionales con la mayor cantidad de premios en general de cualquier otra película de 2022, con 273 victorias, incluidos los galardones de los Sindicatos de Productores y Directores.

No obstante, el resto de las propuestas posee atributos seductores que pudieran desencadenar alguna sorpresa, como The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, candidata fuerte en la arena de la dirección y guion, así como TÁR, de Todd Field.

Completan la lista de nominaciones a mejor película la brutal producción bélica Sin novedad en el frente, la sueca El triángulo de la tristeza, Avatar: El sentido del agua, Ellas hablan, Elvis y Top Gun Maverick.

Por su parte, el apartado de actuación divide las apuestas entre Brendan Fraser (The Whale), Austin Butler (Elvis) y Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), en tanto Michelle Yeoh (Everything…) y Cate Blanchett (TÁR), aparecen en la delantera de las protagonistas, seguidas por Ana de Armas (Blonde) y Andrea Riseborough (To Leslie).

Con un dominio masculino en la dirección, el apartado del guion original sigue esa cuerda, con la prevalencia en las quinielas de Tony Kushner y Steven Spielberg (The Fabelman) y Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza), así como Field y McDonagh.

En cambio, despunta como la gran favorita por su libreto adaptado Sarah Polley, quien tradujo la novela de Miriam Toews (2018) al lenguaje cinematográfico, al tiempo que le pisa los talones el Premio Nobel de Literatura (2017), Kazuo Ishiguro, por la cinta Living.

Babylon, Argentina 1985, El imperio de la luz, Pinocho de Guillermo del Toro, entre otras entregas también gozan del favoritismo de las crítica especializada y las audiencias, por lo que esta edición de los Oscar se vaticina como una noche de sorpresas, en la cual la rueda de la fortuna puede detenerse en cualquier casilla. (Prensa Latina)