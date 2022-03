Rosa Campo, un imaginario sonoro para los niños (+Video)

Cuba se encuentra inmersa desde hace algunos años en rescatar la música infantil. Gracias al incremento de las actividades infantiles, así como de canciones apropiadas para sus edades, no ha sido en vano la meta trazada. Compositores como Liuba María Hevia mediante la obra de Ada Elva Pérez, Kiki Corona, Rita del Prado, Teresita Fernández y Rosa Campo —figura insigne de esta tipología musical en Cienfuegos— han contribuido a que la música infantil no desaparezca.

Esta compositora nació en Sancti Spíritus, el 19 de septiembre del año 1957. Además de componer canciones para los niños, ha sido guionista y conductora de programas infantiles, en la radio y la televisión, manteniendo esta práctica con su programa Carrusel Musical. Es una de las más importantes y prolíferas compositoras de música infantil, que caracteriza su producción musical por una peculiar manera de universalizar lo cubano, a través de un lenguaje musical y textual desenfadado, y a la vez comprometido con los más auténticos atributos de nuestro acervo musical.

La propia Rosa Campo, describe su proceso imaginario al componer una canción… «en mi mundo fantástico, paseo por un jardín lleno de sonidos, todos dispersos, los tomo y comienzo a hacer combinaciones. Luego encuentro el tema y lo desarrollo mediante el texto enseñando rápidamente lo elaborado a mis mayores jueces, los niños que me rodean. Si no me llenan de preguntas, ni muestran indiferencia o aburrimiento, continúo hasta terminarla. Las canciones son criaturas adorables que crecen en los oídos y en los corazones de las personas…»

Todo lo que hace feliz a los niños como las golosinas, los colores, los juegos y la naturaleza estimulan su creación. Estos temas inspiradores para los niños son mostrados en sus canciones con un lenguaje apropiado, utilizando palabras acordes a los marcos de edades del público al que va dirigida su obra. Presenta temas más complejos que otros, pero siempre logrando que sean entendidos por los niños.

Podríamos organizar su obra a partir de las temáticas empleadas por la compositora, tal es el caso de sus canciones – juegos. En estas obras, el juego tiene un papel determinante y constituye el hilo conductor. Entre ellas podemos citar títulos como Dondillo rey de los enredillos, Recoqui y Carrusel de colores. El enfoque pedagógico en dichas canciones está presente desde el punto de vista instructivo, educativo y formativo. En la parte activa, contribuye a mejorar el vocabulario y en la instructiva con habilidades básicas en la comprensión, ayuda al niño en cuanto a la ortografía y redacción. En el caso de Carrusel de colores, tiene que ver con el área de la educación artística, más específico de la educación plástica. La autora, también aborda temáticas como la naturaleza, la patria, la música y el humor. Entre los géneros que trabaja se encuentran el Son (Reyes del Son), Son-Pregón (Chivirico, M con A N con I… Maní), el Danzón (Danzonero), Canción (En Aras de Vivir, Luna, Rocío, entre otras); Guaracha (Fiesta en el Sartén) y Chachachá (Recoqui).

Mediante el análisis musical de gran parte de las canciones de Rosa Campo, se evidencia, además de la variedad genérica, la complejidad melódica mediante el empleo de intervalos hasta de 6tas Mayores y menores e incluso de intervalos Aumentados y Disminuidos. Este factor pudiera repercutir en la correcta interpretación por parte de niños que no presenten cualidades entonativas. Gran parte de los cubanos, conocen al menos una canción de Rosa Campo, sin embargo, pocos conocen a su compositora. Su obra es digna de reconocimiento musical y autoral, por lo que es un gran paso de avance la transmisión del programa de televisión Carrusel Musical, que permite visibilizar su imagen. La obra de Rosa Campo desmiente el mito de que «la música infantil es fácil». La Tía de todos los niños no se detiene; continúa viva en cada pentagrama que llena.



* Musicóloga y Máster en Ciencias