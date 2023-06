Rodas: Preparados y alertas ante la posibilidad de lluvias intensas

Lluvias a intervalos, que pudieran ser continuas y localmente intensas, pueden marcar el panorama en Rodas, como consecuencia del paso de una vaguada por el territorio nacional.

Por tanto, el Consejo de Defensa Municipal de Rodas, en reunión ampliada efectuada durante la tarde de este martes, adoptó un programa de acciones con el objetivo de preservar a la población y los recursos materiales ante posibles inundaciones y otras afectaciones.

Varios centros están listos para la evacuación de personas en caso necesario. Igualmente existe una estrecha vigilancia de los embalses.

Durante el encuentro puntualizaron la limpieza de calles y alcantarillados, los sistemas de drenajes, la recogida de escombros y apuntalamiento de techos, la protección de alimentos en almacenes, así como el traslado de animales a lugares seguros. El Subgrupo de Alimento informó, que extenderá la venta de la canasta básica hasta las 7:00pm.

Por su parte, Víctor Ramírez Fernández, director de Acueducto y Alcantarillado, expuso que el bombeo para el abasto de agua será en horarios extendidos, o sea de 7:00 pm a 1:00 de la madrugada, de 4:00 am a 11:00 am y de 11:00 am a 5:00 pm.

También indicaron que los ciudadanos deben mantenerse informados a través de los medios de comunicación, protegerse de descargas eléctricas y no acudir a los embalses para realizar actividades de pesca.

El Instituto de Meteorología pronostica fuertes lluvias para las próximas horas, las cuales afectarán a las tres regiones del país. Por ello, los rodenses se alistan para dominar la furia de la naturaleza, en espera de que vuelva a brillar el sol.