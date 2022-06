Robertico, 60 años en la Industria Azucarera y va por más

Roberto Pérez Valero, conocido por Robertico, es un azucarero que lleva sesenta años consecutivos trabajando en el Central 14 de Julio, enclavado en el municipio cienfueguero de Rodas.

Sus compañeros de trabajo le celebraron una fiesta por los años que ha dedicado al sector. Todos lo conocen desde el primer día que llegaron al ingenio más eficiente de Cuba.

¿Qué edad tiene Robertico? 76 años y se ha mantenido en toda su historia laboral como secretario del Director de la industria, tan querida en la comunidad, cuyo prestigio trasciende.

“Estudié la carrera, sin tener edad para una enseñanza técnica, confiesa, y después continué en losde Técnico Medio en Planificación y Economía. Aún me mantengo trabajando aquí en el mismo lugar y en el mismo buró. Procedo de una familia netamente azucarera”.

Robertico reside en la ciudad de Cienfuegos, la bella Perla del Sur. Viaja diariamente hasta el Central 14 de Julio. Allí amanece entre las 6:30 y las 7:00 am y piensa seguir trabajando.

“He trabajado ya con 35 directores —revela— dicen que he sido muy buen secretario, así lo han ratificado los jefes con que he laborado. Me ha capacitado en varios cursos.

“Somos tres profesores que impartimos esas clases en las distintas universidades del país, a secretarias y jefes de despacho y asistentes de directores, les damos la materia de secretariado”.

Acumula reconocimientos por su especialidad en documentación clasificada, la Medalla de Alfabetizador, la Orden de Cincuentenario y por la Obra de la Vida, entre otros.

Les recomienda a los más jóvenes y a la familia azucarera que sigan con esta industria acogedora, y estudien la especialidad preferida, como una base para desempeñar el trabajo.

El 14 de Julio, antiguo Central Manuelita, cumplió el pasado 27 de enero, 190 años de fundado.