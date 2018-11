Revolución de Octubre: proceso irreversible de emancipación social

La efeméride que hoy conmemoramos es universal. No pertenece solo al pueblo de la entonces llamada URSS, pertenece a la humanidad porque ese día siete de noviembre de 1917, correspondiente en la Rusia de los zares al 25 de octubre de ese mismo año, según el viejo calendario ruso, (por lo cual se conoce como Revolución de Octubre), los explotados del mundo aprendieron que era posible vencer a los explotadores.

Por eso, actualmente, a pesar del derrumbe de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y del campo socialista asociado, esta efeméride puede permanecer en el calendario de los más importantes acontecimientos mundiales como fecha memorable y aleccionadora. Intentemos un resumen histórico en pocas palabras.

Aquel día 25 de octubre o 7 de noviembre de 1917, según el calendario que se observe, el pueblo ruso se levantó en armas y tomó a sangre y fuego las posiciones del poder en Rusia, como narran literatos y poetas de la época, fueron diez días que estremecieron al mundo y aquella atrasada Rusia, último bastión económico de los pueblos capitalistas, el más atrasado de Europa, se elevó a uno de los primeros del mundo en ciencia y técnica, en producción y en riqueza de masas. Fue la primera revolución social, de masas, de las clases trabajadoras.

Los años de edificación pacífica de la URSS se vieron afectados por la agresión capitalista mundial extranjera coaligada contra ella. A la URSS la atacaron diez de las más poderosas naciones capitalistas de entonces para evitar que avanzaran, pero no pudieron rendir al pueblo ruso que había probado la libertad y el socialismo. Posteriormente, cuando apenas se estaban recuperando, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania fascista los atacó, sin declaración previa de guerra, y los arrasó y casi destruyó. Pero los fascistas no pudieron con el pueblo de la URSS que, al cabo de más de tres años, resistiendo aunque desangrándose, los empujó fuera de sus fronteras y los persiguió implacablemente hasta la misma capital alemana emplazando la bandera roja en lo alto del Parlamento nazi, en mayo de 1945, tras luchar de pueblo en pueblo, de calle en calle, de casa en casa.

Enseguida los empujaron fuera de la URSS y fueron liberando a su paso a los pueblos europeos que habían sido ocupados. Así no solo liberaron a la patria soviética sino que al derrotar al fascismo salvaron a la humanidad de esa llamada peste parda. Sólo el pueblo soviético fue capaz de parar en seco al agresor del mundo, aunque Estados Unidos, que con Inglaterra y la URSS formaban el grupo de los Aliados, resultó el más beneficiado porque fue el único que no sintió la guerra dentro de sus fronteras y acumuló el capital que ostenta hoy, acumuló el oro del mundo, nacido del dolor de los países que recibieron en sus confines el peso de la guerra. Así los gobernantes norteamericanos pudion fabricar las primeras bombas atómicas que más que derrotar a Japón, ya vencido, y causar un holocausto sobre dos ciudades civiles japonesas, anunciaron a la humanidad que eran los poseedores de esa fuerza, la cual prendieron como medalla al pecho para anunciar que eran los más poderosos, económica y militarmente.

No obstante, tampoco pudieron evitar que la URSS y el campo socialista se recuperaran rápidamente y se convirtieran en la fuerza de contención que evitó se desatara el poderío norteamericano para dominar al mundo. Después, se conoce cómo la ambición, la corrupción, el olvido de su hermosa historia, le traición de los hombres, no la ciencia marxista-leninista, causó lo que Fidel llamó “el desmerengamiento” del campo socialista. Pero pasó el tiempo y las aguas tomaron su nivel. Actualmente, el gran pueblo chino, la Rusia encabezada por el presidente Putin y sus aliados y amigos dignos de la humanidad, incluidos los latinoamericanos y caribeños, entre ellos Cuba, resultamos contención para el salvajismo de las élites estadounidenses y otras que conforman la unión mundial de los burgueses que, contemporáneamente, sueñan con ser dueños de los destinos de la humanidad. No es culpa de las leyes descubiertas por Marx y Engels que forjaron las bases del comunismo científico; lo ocurrido es culpa de los vicios y errores de hombres, no de la ciencia marxista.

Así expresado en pocas palabras constituye lo esencial de esta historia de octubre, o noviembre.

La memoria histórica no debe perderse. Ni el agradecimiento. La Revolución de Octubre inició en 1917 el proceso irreversible de la emancipación del ser humano. Desde entonces los desposeídos aprendieron a vencer. La significación histórica de este suceso no se puede olvidar jamás. Si el mundo hoy no está esclavizado por el fascismo se debe al sacrificio enorme y multitudinario del pueblo soviético. Por tanto, no puede borrarse lo esencial y perdurable en la historia. El agradecimiento no puede olvidar que la sangre y las lágrimas de los millones que murieron de metralla, de hambre, de frío, es lo que ayudó decisivamente a salvar al mundo de la peste fascista, y eso no puede ser olvidado jamás.

También hay otro argumento que Fidel expresó con pocas palabras, aunque de gran dimensión: “Si existe Revolución Cubana es porque antes existió Revolución de Octubre en 1917”. También ha dicho Fidel: “Sin la ayuda, sin la existencia de la Unión Soviética, los Estados Unidos nos hubieran estrangulado por hambre e inmovilizado sin combustible en los primeros años del triunfo de la Revolución”.

Los cubanos no podemos olvidar lo esencial, las verdades no se pueden tergiversar. Por eso es legítimo conmemorar con amor esta fecha y aprender de los errores. Y continuar siempre adelante. Por lo cual nosotros hemos de seguir haciendo nuestro socialismo cubano, susceptible de mejoras, pero siempre desde nuestra realidad, entre todos podemos. Tal es el mensaje de esta fecha.