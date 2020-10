Gana el grupo I revista de Universidad de Cienfuegos en Web of Science

Revista científico multidisciplinar de la Universidad de Cienfuegos (UCf) fue notificada por la que pasó a su grupo I; ello significa un alto impacto en las categorías abordadas, la superación de procesos evaluativos muy exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos y la permanencia en posiciones de referencia durante varios años.

Universidad y Sociedad, nombre que lleva la publicación electrónica, fue fundada en 2008 con una frecuencia trimestral, y entre sus méritos está el contar con un comité editorial de prestigiosos académicos e investigadores, del ámbito nacional e internacional.

Estudios en áreas del conocimiento como las ciencias sociales, humanísticas, económicas, técnicas… conforman la lista de materiales publicados desde su existencia en el ciberespacio, las cuales han sido muy aportadoras para centros universitarios de otras geografías y en la superación profesional de los egresados del nivel superior.

Según especifica el sitio de la UCf, en la actualidad la revista se encuentra reconocida en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas de La Habana y ha sido certificada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) como Publicación Seriada Científico-Tecnológica e indexada en directorios, catálogos y bases de datos internacionales como: Latindex, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), la Biblioteca Científico-Electrónica en Línea (en inglés Scientific Electronic Library Online, SciELO) y el Emerging Sources Citation Index (ESCI) de la Web of Science.

La Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) nace para generar un instrumento de medida común que sea utilizado por los grupos de investigación sobre bibliometría, facilitando así la posibilidad de comparaciones y compartir información.

La calidad de los materiales subidos a la web de corte científico determinan la cantidad de visitas y los por cientos en los cuales son referenciados esos contenidos. Tales indicadores puntean a favor de subir en la escala de grupo, y con ello, el prestigio entre los investigadores a la hora de publicar o no en ese medio.

Hoy el director es el Dr. Eduardo Julio López Bastida y pertenece a la editorial Universo Sur de la UCf, la cual acoge otras publicaciones seriadas.

La nueva notificación también favorece la producción científica y compromete a sus investigadores a continuar aportando a las diferentes áreas del conocimiento, desde una visión holística y multidisciplinar.

“Para ello, integra a una comunidad de expertos, docentes, investigadores y profesionales con intereses en tales perfiles. Asimismo, desarrolla espacios de colaboración en el ámbito de la gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo de la sociedad a través de la publicación y difusión de resultados científicos y la generalización de experiencias en las instituciones académicas y de investigación”, acota una publicación del sitio oficial de la UCf.

Desde su entrada oficial en el ciberespacio ha cambiado de aspecto y tecnología dos manteniendo el código abierto que permite la Web 2.0, pero desde una evolución tanto técnica como estética.

En cada edición un 80 por ciento de los contenidos publicados son artículos originales que responden al desarrollo de la ciencia y la innovación en sentido general.