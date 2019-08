Retirarán licencias a cuentapropistas que no acaten topes de precios

La suspensión de licencias operativas y para el ejercicio de la actividad que realizan son algunas de las medidas que emprenderá el Consejo de la Administración Provincial contra quienes incumplan lo dispuesto en el acuerdo sobre topes de precios

Luego de la entrada en vigor del Acuerdo 235/2019 del Consejo de la Administración Provincial (CAP) de Cienfuegos, mediante el cual se topan los precios para productos y servicios más demandados por la población, se ha producido la no incorporación de varias figuras del trabajo por cuenta propia (TCP), sobre todo los transportistas privados, lo que conduce a la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento de lo previsto.

En tal sentido, el CAP, de conjunto con las estructuras homólogas en los territorios, ha continuado la labor de monitoreo y observación para precisar aquellos TCP que no están laborando. Para ello —en coordinación con los grupos creados a tales efectos— han realizado visitas a cada uno para conocer la situación concreta, apercibirlos y persuadir.

“Hoy viernes, de mantenerse la situación de no incorporarse, se procederá a hacer una advertencia, y el lunes 12 de agosto, en caso de persistir la negativa, se retirarán las licencias a aquellos que no deseen continuar trabajando por no acatar la medida que adoptó el CAP, pues las licencias se otorgan para ejercer el trabajo en cuestión”, explicó a 5 de Septiembre, María del Carmen Serra Lliraldi, vicepresidenta del CAP, quien aseguró que la situación no es complicada en la provincia, y que existen casos puntuales en Lajas, Cumanayagua, Palmira y en el municipio cabecera.

Por su parte, Fara de las Mercedes Iglesias, vicepresidenta del CAP para el Control y la fiscalización, expuso que el Grupo de Enfrentamiento Provincial labora intensamente junto a otros factores para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto. “Por ejemplo, desde el 1 de agosto hasta la fecha se han aplicado más de 90 multas por valor de 51 mil 570 pesos, la mayor parte derivadas de operativos realizados con la participación de la Policía y organismos impositores, como la Dirección Integral de Supervisión (DIS) y la Unidad Estatal de Tráfico, solo por asuntos vinculados a los precios”.

Pero el quehacer no ha quedado ahí, pues ha llegado también a entidades estatales, como unidades gastronómicas y el Comercio, en las que se han evidenciado problemas de higiene; así como a casillas, bodegas y placitas donde se han cometido violaciones de precios. En Tiendas Caribe y de la Corporación Cimex han sido aplicadas multas por precios no visibles y por afectación en la calidad de los productos, y en los actuales Carnavales también se han detectado alteraciones de los importes a pagar en los equipos habilitados para el disfrute de los más pequeños, contra las que se ha procedido.

No basta con tomar decisiones; se debe accionar en pos del seguimiento y, precisamente, es lo que se realiza en la provincia de Cienfuegos por quienes —en primera instancia— les corresponde esta función. No obstante, y no me cansaré de reiterarlo, la participación popular resulta decisiva en este combate de todos por el bienestar colectivo.

El pueblo ha de denunciar de inmediato cada violación de la que pretendan hacerle objeto, y no permitirla. La lucha es de todos, para todos; no para el bienestar personal de unos pocos a costa de muchos.