Retirada a los 35

De ni√Īa, al visualizar mi futuro, los ’30, o los ‘ta, cual solemos decir, me parec√≠an una edad muy lejana, remontada en un ma√Īana que tardar√≠a siglos en convertirse en “hoy”. Ya entonces me ve√≠a como profesional ‚ÄĒaun cuando no alcanzara a vislumbrar carrera espec√≠fica alguna‚ÄĒ inmersa en una vida laboral con la cual me ganar√≠a el sustento y aportar√≠a a la sociedad. De contar con buena salud, pensaba, la jubilaci√≥n llegar√≠a al vencer los 55. Aunque jam√°s cruz√≥ por mi mente la idea de que, frente a muchos asuntos, a los 35 ya estar√≠a pr√°cticamente retirada.

S√≠, retirada. Jubilada no, pues la ley actual establece para ello la edad de 60 a√Īos. Sin embargo, desde hace tiempo percibo cierta tendencia mundial a determinar que una persona solo es √ļtil cuando a√ļn no ha rebasado siete lustros en su peregrinar. Sobre esa corriente de pensamiento viajan convocatorias a las m√°s dis√≠miles oportunidades: concursos, puestos de trabajo, estudios de postgrados‚Ķ

Aun organismos internacionales dentro la Organización de Naciones Unidas (ONU), en diversas ocasiones establecen límites de edad en varios de sus avisos, bajo la excusa de incentivar el empleo y empoderamiento juvenil, deprimido, es cierto, en el panorama laboral actual. Sin embargo, tampoco es innegable que en determinadas latitudes, personas influyentes esconden tras ese argumento una clara discriminación laboral por la edad que gravita sobre los mayores.

Desconozco cu√°ndo y con base en cu√°les argumentos, algunos decisores y gestores sociales determinaron que pasados los 35 a√Īos las personas perd√≠an el √≠mpetu, la voluntad, la creatividad, la capacidad intelectual y otras aptitudes que conducen al crecimiento profesional e individual.

Hace poco, una amiga me comentaba sobre cierta oportunidad de empleo en una instituci√≥n internacional. Mientras le√≠a los requisitos, las ilusiones por el puesto se inflamaban en mi mente: era graduada universitaria, dominaba el Ingl√©s, ten√≠a m√°s (mucho m√°s) de tres a√Īos de experiencia, estaba dispuesta a reubicarme‚Ķ, pero ¬°pobre de m√≠!, ya rebasaba los 35 a√Īos.

Concuerdo. La juventud, ese ‚Äúdivino tesoro‚ÄĚ, resulta la etapa ideal para emprender nuevos derroteros, asumir retos, sin embargo ello no significa que un hombre o mujer adulto est√© obligado a renunciar a sus sue√Īos o desestimar alg√ļn anhelo debido a no contar ya con los br√≠os de la mocedad. Quiz√°s los compromisos familiares, mucho m√°s intensos en ese momento de la vida, puedan verse como una muralla, mas esta no tiene porqu√© ser infranqueable si se cuenta con la determinaci√≥n y el √≠mpetu para sortearla.

La discriminaci√≥n por edad no solo perjudica a los adultos, es claro. Tambi√©n, a menudo, los m√°s j√≥venes encuentran tropiezos a la hora de aspirar por un puesto. Pero algo queda claro, esos obst√°culos aparecen con m√°s frecuencia ante los cuarentones, quienes han de enfrentar diversos estereotipos como aquel de ‚Äúa mayor edad, menor rendimiento‚ÄĚ, o que a esas alturas ya no resisten la presi√≥n en un universo cada vez m√°s competitivo, o ya no tienen incentivos para un mayor desarrollo dentro de su carrera.

Cada mito sobre la inconveniencia de emplear a hombres y mujeres que pasan de los ‚Äô40 resulta desmontable. Tanto es as√≠ que, ante la sorpresa de no pocos, algunos empleadores vuelven la mirada hacia este grupo et√°reo, pues creen que la experiencia, la lealtad, el sentido de compromiso (valores f√°ciles de hallar a estos a√Īos), compensan la energ√≠a de los tiempos mozos.