Resumen de noticias del Covid-19 en Cienfuegos

A comienzos de este año que está en las postrimerías, las noticias sobre la epidemia de Covid-19 no eran alarmantes, tal parecería que tendríamos un año en el que las curvas se aplanarías y volveríamos a esa ansiada nueva normalidad que rige y marca nuestas vidas.

Así terminaba, en su párrafo final, la información diaria sobre la incidencia de la Covid-19 en Cienfuegos, el 26 de enero de 2021:

Al no reportar casos hoy, Cienfuegos no puede desmovilizarse, ahí están las cifras de sospechosos y contactos, los resultados a PCR que se recibirán durante la jornada, y un virus, el SARS-CoV-2, de alto contagio y letalidad, asechando allí donde alguien no limpie o no se proteja, cuídese y cuide, quédese en casa siempre que pueda, y si tiene que salir, mantenga el distanciamiento social. Continuamos informando».