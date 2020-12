Restaurante El Pollito de Cienfuegos EnZona

El restaurante El Pollito vuelve a ser noticia, porque desde el viernes 11 de diciembre, sus clientes pueden pagar el servicio gastronómico que se ofrece en el salón mediante la plataforma virtual EnZona.

Pareciera que todo ha sido siempre bien sencillo pero no es tan así, pues de conjunto con la Empresa de Tecnologías de la información para la defensa (Xetid) desarrollaron un proceso previo para llegar a tan buen momento.

“Recibimos una capacitación por parte de unos muchachos muy bien preparados, quienes nos dieron detalles para instalar en nuestros celulares la plataforma EnZona y cómo proceder para verificar cada uno de los pagos. Es algo nuevo y hay que irse familiarizando para que todo salga bien”, dice Claudia María Merenciano Del Pino, joven dependienta.

EnZona es resultado del talento creador de los especialistas de Xetid y constituye una plataforma virtual mediante la cual se pueden hacer varias operaciones comerciales y financieras sin necesidad de operar con dinero en efectivo, y sus bondades se ofrecen para los ciudadanos naturales, entidades y organismos estatales.

Así lo reitera Yisel Barberena Fraga, jefa de centro territorial Xetid Cienfuegos, quien junto a sus especialistas compartió jornada con los usuarios de “El Pollito” para ayudar a que la pasarela de pago sea viable, funcione sin dificultades y puedan apreciarse todas sus ventajas.

“Por ejemplo, en este caso del restaurante no hay que depender de haya un POS o una línea telefónica; solo dependería del usuario. Ahora con el código QR del establecimiento y el cliente con un teléfono, puede pagar, y nadie puede decirle de no hacerlo porque no hay conexión o no puede operar el equipo.

“También EnZona ofrece el acceso al descuento del Banco de que se trate: de Crédito y Comercio (Bandec) Popular de Ahorro (BPA) o el Metropolitano, con la consiguiente ganancia para el cliente; en tanto la entidad no tiene que manipular efectivo”.

¿Qué ventajas significa para la unidad?

Sonia Aguilar Cabrera, administradora, considera que “(…) esta es una nueva modalidad que tienen los clientes para ingresar el dinero a nuestra unidad. Para nosotros es muy importante porque ese efectivo no pasa por la unidad, no tiene el riesgo de que tenga que pasar por varias manos porque va directamente a nuestra cuenta en el banco y es viable porque cuando tengamos que hacer una compra, ese dinero lo tenemos garantizado en el banco.

Respecto a cómo puede impactar en la calidad del servicio la utilización de Enzona, la administradora asegura:” Qué el servicio tiene mayor agilidad porque inmediatamente que se hace el pago está en la cuenta del restaurante. Si el cliente se equivocara y pasara dinero de más se le hace la devolución al cliente, también al momento. Por supuesto para cobrar se emite un vale. “

¿El proceso de capacitación?

“Capacitamos a todos los trabajadores, tuvimos que crear un manual de procedimiento, pues solo teníamos previsto el pago en efectivo. Pensamos que el lanzamiento del código QR y de la plataforma Enzona sea para bien de nuestra unidad”.

Perfeccionamiento para más avances

Imbuido en el proceso de perfeccionamiento del sistema de comercio minorista, “El pollito”, es el único restaurante con Segunda categoría. ¿Qué implica la concreción del perfeccionamiento en el restaurante?

“Hemos pasado por varias etapas, ya logramos categorizarnos que es un punto importante para “arrancar”. Nuestro restaurante está listo; tenemos la segunda categoría y ello incluye varios elementos tales como los abastecimientos, el confort, los insumos y todo ello se traduce en un mejor servicio para el pueblo que tanto se lo merece”.

“Aún en medio de las adversas circunstancias que ha vivido el país, se ha hecho un tremendo esfuerzo por mantener los suministros y no hemos tenido que cerrar y no pensamos que eso pase.”

Será 2021 un año de consolidaciones en el restaurante “El pollito” siempre motivo de buenas nuevas. De una parte habrán de avanzar en el perfeccionamiento que del sector del comercio se implementa en el país y de otro, la informatización seguirá ganando terreno para mayores beneficios de los clientes y la propia unidad.