Réquiem para la CEN de Juraguá

El 2 de septiembre se cumplen 30 años del día en que se diera a conocer la decisión del cierre de la Central Electronuclear de Juraguá, importante obra energética para el desarrollo económico y social del país. El anuncio no se hacía desde la distancia, a través de una resolución ministerial, ni se comunicaba por los noticieros como parte de una reunión a puertas cerradas a nivel de ministros. No se comunicaba por un alto funcionario ministerial ni de la empresa. Aquella tarde, después de una larga caminata desde nuestras agrupaciones constructoras hasta el campamento del Minint que se encontraba en el exterior de la obra, el Comandante en Jefe Fidel Castro venía a explicarnos (primero a los trabajadores de la Electronuclear, antes que al mundo) el porqué de una decisión que muchos no imaginábamos que pudiera ocurrir. También nos anunciaba nuestra posible solución laboral, asegurándonos que aquella fuerza de trabajo especializada iría a otras importantes obras del país; pero que ninguno quedaría desamparado.

En aquel momento, la inmensa mayoría de los presentes nos sentíamos más preocupados por no poder ver finalizar la obra de todos, que por el futuro individual de cada uno de nosotros. Era la preocupación por una industria, fruto de los acuerdos de cooperación alcanzados entre los gobiernos de Cuba y la URSS en 1972, para la introducción de la energía nuclear en Cuba. Como explicara Fidel: “El elemento fundamental para la concertación de un acuerdo de esa naturaleza era la relación de amistad y confianza establecida durante años para nuestros pueblos, y la voluntad política de apoyar un intercambio justo que comprendiera créditos razonables para una inversión de ese tipo”.

Con la desintegración de la URSS y del campo socialista, el proyecto para abastecernos de una fuente de energía exclusiva hasta ahora solo para los países más ricos del planeta,quedaría paralizado. No por gusto, posterior a la disposición de su interrupción, este sueño tuvo en la extraterritorial Ley Helms Burton de los yanquis, una sección llamada: Cesación de la asistencia a los países que apoyen la central nuclear de Juragua. Pero eso vendría después, porque hasta aquella tarde, para los trabajadores de la electronuclear también quedaba la esperanza de un día poder reiniciar los trabajos.

Atrás quedaron aquellas madrugadas de transportación de miles de constructores e inversionistas, que desde cientos de kilómetros y decenas de lugares del territorio, llegábamos diariamente muy temprano a las tres entradas que tenía la obra para comenzar nuestra jornada laboral. Veníamos en rastras o con la combinación de barcos que atravesaban la bahía hasta el muelle de la CEN, ómnibus y rastras. Años de trabajo con elevado rigor y exigencia por la parte soviética, los inversionistas de la Industria Básica y los constructores de la Empresa Constructora de Obras Industriales No. 6 quedaban atrás. También quedaban los recuerdos de compañeros que vieron mover la primera tierra para iniciar los trabajos en 1979 y los de otros miles que comenzaron la construcción civil de las obras. A su lado también quedaba la historia de los más jóvenes trabajadores de Cienfuegos y de otras provincias que habíamos creado una gran familia: ¡la familia nuclear!

Asimismo quedarían los dos reactores nucleares del modelo VVER (acrónimo ruso de Reactor Energético de Agua-Agua) ambos de 440 megawatts de potencia, similares a los del diseño occidental, en los que el agua funciona como refrigerante y moderador de neutrones. Diferentes por completo al modelo RBMK que se utilizó en Chernóbil, el que empleaba placas de grafito para el enfriamiento y considerado menos seguro. Igualmente permanecerían los canales de entrada y salida de agua de mar y la casa de bombas, la sala de máquinas, los edificios auxiliares, el cementerio radioactivo, el edificio administrativo, el nudo de cimentación, los talleres de armo bloques, los laboratorios de hormigón y de metales, el muelle de grandes pesos de Calicito, la rastra Nikola de 96 neumáticos, las grúas torres BK1000 e Imenasa, las bombas de hormigón Putzmeister, los buldóceres Komatzus D 355, los camiones fuera de camino soviéticos BELAZ, etc. Como nos explicara Fidel: “Un análisis de la actual construcción de la CEN muestra el esfuerzo serio y sostenido que Cuba, en las condiciones más difíciles ha realizado para cumplir los compromisos suscritos. Así tenemos que el Bloque 1 de la CEN presenta la situación siguiente: se ha terminado el 90 por ciento de la construcción civil; se han instalado unas 7 mil toneladas de equipos y cerca de 3 mil toneladas de tuberías tecnológicas; se cuenta con el 80 por ciento de los suministros para la puesta en marcha del bloque, se han invertido hasta la fecha más de 1 100 millones de dólares, se han construido 2 000 viviendas, una base industrial de apoyo para la construcción de la CEN”.

Tres días después (el 5 de septiembre de 1992), en el acto por el aniversario del asalto al Cuartel Moncada y el levantamiento de Cienfuegos, Fidel anunciaba al mundo la decisión; pero como nos enseñó, él era el primero que ya se había reunido con los trabajadores y con el pueblo. Después vinieron las obras del turismo en Varadero, la reparación de centrales azucareros en Ciego de Ávila, la construcción de la central termoeléctrica de Varadero y otras. Algunos quedaron laborando en la conservación de la CEN, en la construcción de otras obras o fueron reubicados en empresas dela provincia. Con orgullo considero que a todos los distinguió el alto nivel técnico y la disciplina tecnológica que asimilamos en Juraguá. Del mismo modo, una vez más se cumplió la palabra empeñada por Fidel: ¡nadie quedó desamparado!

Aquella tarde muchos lloraban, pero nadie temía. Las lágrimas de hombres y mujeres se confundieron con la torrencial lluvia que acompañó al acto, pero de la que no se trató de guarecer nadie. Ninguno se movió. Tampoco Fidel, que estuvo explicándonos las circunstancias que dieron lugar a la decisión: “¡Hasta la naturaleza llora!”, nos decía el Comandante.