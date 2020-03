Renuncia asesora de Uribe por escándalo de compra de votos

Sin embargo, el líder de Centro Democrático se ha deslindado de la fotografía con el ‘Ñeñe’ —señalado como socio del narcotraficante Marcos Figueroa— y ha asegurado que nunca, en sus más de 40 años de carrera política, ha participado en la compra de votos. “Yo no conocí al señor ‘Ñeñe’ Hernández, no fui amigo de él. Hay una foto conmigo, como la hay de miles de colombianos a quienes no conozco, en actos públicos”, declaró a medios Uribe sobre su presunta relación con José Guillermo.

“En mi larga carrera política jamás ha pasado por mi mente comprar votos”, aseguró el viernes pasado.

Por su parte, el presidente Iván Duque negó haber solicitado recursos para su campaña a ‘El Ñeñe’ Hernández, aunque reconoció que coincidieron en los últimos cuatro años en contados encuentros públicos y alguno que otro social. “No tuve con él una hermandad […] Mi padre fue amigo de su padre hace años”, dijo.

Según La Silla Vacía, Duque visitaba las fincas de la familia Hernández desde que era niño, como consecuencia de la relación que tenía su padre, el empresario Iván Duque Escobar, con el ganadero Aristides ‘El Capi’ Hernández, padre de ‘Ñeñe’ y ‘Goyo’.

“Ñeñe”con Alex Char, “Ñeñe con Elsa Noguera”, “Ñeñe con Duque, “Ñeñe” con Uribe…… una imagen vale más que mil palabras, enseña la sabiduría popular. pic.twitter.com/t9fOivN9hI — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) March 5, 2020

Asunto en manos de la Fiscalía