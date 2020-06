Renombran calle frente a Casa Blanca: Black Lives Matter

La alcaldesa de Washington, Murial Bowser, rebautizó la calle frente a la Casa Blanca como “Black Lives Matter”, desafiando así la gestión de Trump ante la ola de protestas antirracistas que estremece a la nación.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la intendente anunció el nuevo nombre de la calle frente a la Casa Blanca,“Black Lives Matter Plaza” (La vida de los negros importa), e hizo pintar la frase en enormes letras amarillas en la calzada.

Medios coinciden en señalar que la decisión es clara muestra de apoyo a las movilizaciones contra el racismo y en urgente necesidad de hacer frente a la gestión del presidente estadounidense, Donald Trump, ante las protestas masivas en el país.

“Queremos llamar hoy la atención para asegurarnos de que nuestra nación es más igualitaria y justa y de que las vidas negras y la humanidad negra importan en nuestra nación”, expresó la alcaldesa durante el cambio de denominación de este tramo vial.

La muerte de George Floyd a manos de un policía blanco ha desatado manifestaciones en todo EE.UU. en denuncia de la violencia policial contra las minorías, especialmente los afroamericanos.

También, varios países y organizaciones internacionales han exigido a Washington intervenir para cesar el sinfín de asesinatos de afrodescendientes a manos de la Policía.

Por otra parte, organizaciones que defienden los derechos civiles en Estados Unidos presentaron una demanda contra el presidente, Donald Trump, por ordenar la represión contra los manifestantes que se congregaron el pasado lunes frente a la Casa Blanca.

La acusación fue formulada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el movimiento afroamericano Black Lives Matter en repudio al uso de la violencia para atemorizar y violar los derechos de los ciudadanos.

El texto expresa que la orden de Trump constituye una violación de los derechos constitucionales de libertad de expresión de los manifestantes, los cuales actuaban de forma pacífica cuando se reunieron minutos antes del toque de queda el 1 de junio.

Tras ser emitida la orden, el fiscal general, William Barr, autorizó a las fuerzas policiales a dispersar a los manifestantes, por lo que la acusación también se realiza en su contra.

The President attacked protesters with tear gas, rubber bullets, and sound cannons — simply because he disagreed with their views.

We’ll see him in court. pic.twitter.com/QznAgLq5TJ

— ACLU (@ACLU) June 4, 2020