Reino Unido registra la inflación más alta en 40 años

La inflación en el Reino Unido alcanzó en julio pasado su cifra más alta de los últimos 40 años, al situarse en un 10.2 por ciento.

Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS por sus siglas en inglés) el índice de precios al consumo superó el registro del mes anterior, cuando se situó en 9.4 por ciento.

El organismo señaló que la subida de la inflación en el mes de julio se debió al alza de la electricidad y el gas, así como del transporte, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas.

Para la ONS, el aumento de los precios de los alimentos fue el culpable principal de que la inflación interanual alcanzara su nivel más alto desde 1982, cuando se ubicó en el 10.4 por ciento.

De acuerdo a las previsiones del Banco de Inglaterra, el alza de los precios podría superar en octubre el 13 por ciento, cuando se prevén aumentos drásticos de los precios de la energía.

La ONS reportó el pasado martes una caída récord del tres por ciento del salario real de los británicos en el segundo trimestre del 2022.

Aunque el gobierno británico destinó un paquete de ayuda que contempla la entrega a cada hogar de 400 libras esterlinas (casi 500 dólares) para compensar el alza en los precios de la electricidad y del gas, el primer ministro interino Boris Johnson admitió la semana pasada que esos fondos resultan insuficientes ante los niveles de la inflación.

