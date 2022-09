Reina Isabel II, adiós a la corona más longeva del mundo

A los 96 años y con un largo reinado durante el cual fue testigo de importantes hitos históricos, la reina Isabel II falleció este jueves rodeada de sus familiares, en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia.

La noticia, dada a conocer por el Palacio de Buckingham, paralizó al Reino Unido, que desde hacía horas tempranas se mantenía en vilo por el estado de salud de la monarca.

Por estas horas Londres está conmocionada.“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, publicó la familia real en la red social Twitter.

La monarca, quien fue coronada el 2 de junio de 1953, reinó durante 70 años cumpliendo a cabalidad una de las tantas frases que acuñó durante su trayectoria: “toda mi vida, sea larga o corta, estaré dedicada a vuestro servicio”.

Isabel Alejandra María Windsor, su verdadero nombre, fue la segunda hija del rey Jorge V, retuvo el reinado más largo de la historia reciente y a pesar de sus problemas de salud, se mantuvo en funciones hasta sus últimos días.

El Reino Unido está de luto. Las banderas ya ondean a media asta en el palacio de Buckingham, donde centenares de ciudadanos británicos se concentran para despedir a la monarca.

Dirigentes políticos de todo el mundo expresaron mensajes de duelo por la muerte de la reina británica Isabel II, fallecida este jueves a los 96 años.

Desde la mancomunidad de naciones, el exprimer ministro británico Boris Johnson, quien ayer anunció su dimisión al cargo y como líder del partido Conservador, emitió un comunicado en el que manifiesta que este es «el día más triste» para el Reino Unido.

También la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, se mostró conmovida por la muerte de la reina y dijo que su vida fue de «una extraordinaria dedicación y servicio».

El gobierno de Irlanda expresó su «más sentido pésame» a la familia real y manifestó que el reinado de Isabel II fue de una «duración histórica, una consecuencia inmensa y un foco de respeto y admiración en todo el mundo», dice el comunicado compartido por el primer ministro Micheál Martin.

En tanto, el premier de Canadá, Justin Trudeau, lamentó la pérdida de la reina Isabel II y destacó que su servicio a los canadienses «seguirá siendo para siempre una parte importante de la historia» del país.

El primer ministro de India, Narendra Modi, dijo que Isabel II «será recordada como un pilar de nuestros tiempos».

I had memorable meetings with Her Majesty Queen Elizabeth II during my UK visits in 2015 and 2018. I will never forget her warmth and kindness. During one of the meetings she showed me the handkerchief Mahatma Gandhi gifted her on her wedding. I will always cherish that gesture. pic.twitter.com/3aACbxhLgC

— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2022