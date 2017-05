Rehabilitan infraestructura del Médico de la Familia en Cienfuegos

“Una cifra de unos 7 millones de pesos, moneda total, ha sido asignada por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para el plan de mantenimiento, reparación y rehabilitación de la infraestructura de esos servicios en la provincia de Cienfuegos. Se eroga una cantidad destinada al programa de consultorios y casas del médico de la familia y la enfermera, en el afán de recuperar la idea fundacional, para su reacondicionamiento y revitalización”, según declaraciones de Magalys Sánchez Calaña, vicedirectora de Economía y Servicios de la dirección provincial de Salud en el territorio.

Y como vista hace fe, un equipo de 5 de Septiembre recorrió el Área No. 7. Para tener información de primera mano conversamos sobre el tema con la Dra. Yoleysi Arteaga Cuéllar, directora del Policlínico Laboral, centro rector de la jurisdicción. “Atendemos acá una población de 15 mil 62 habitantes, que comprende las barriadas de Pastorita, O’Bourke, Paraíso, Venta del Río, Pepe Rivas, Carolina, y toda la zona Industrial, porque cada fábrica o industria tiene un consultorio.

“Este Policlínico tiene la responsabilidad de realizar los chequeos médicos a solicitud de Tránsito, tareas que complejizan su funcionamiento.Ya se ha reparado, completamente, uno de los consultorios de O’Bourke y la vivienda del médico. Este funciona con horario extendido, es decir, trabaja las 24 horas para atender las emergencias, y cuando es necesario se remiten los pacientes al Policlínico. Y se trabaja en otros siete”.

En el consultorio de la barriada de O’Bourke, asentamiento marinero de la ciudad, allí donde habita una interesante comunidad, de particular idiosincrasia, conversamos con la Dra. Betty Gómez Rodríguez: “Este es el consultorio No. 7, de dos que están ubicados acá, el No. 8. Atiendo una población de más de 900 habitantes, de unas 300 familias. Entre las principales problemáticas de salud están las enfermedades crónicas no trasmisibles, y las alzas epidemiológicas de padecimientos trasmitidos por vectores, controladas en estos momentos.

“Atiendo un promedio de entre 10 a 15 personas diariamiente, así como los niños lactantes, menores de un año, embarazadas, y los pacientes crónicos como hipertensos, diabéticos, entre otros, sobre los que tenemos control, visitas a domicilio y seguimiento”.

La Dra. Betty no dice, por modestia, que es muy querida en una comunidad donde no vale sólo ser simpático, sino que hay que ser bueno entre los buenos para granjearse el cariño de su gente. Es residente de segundo año de la especialidad, y al salir de la Universidad Médica estuvo un año en la montaña. Trabaja en O’Bourke desde el 2013.

“Este consultorio se filtraba, presentaba serios problemas con las instalaciones hidrosanitarias, pintura… Ahora ha quedado como nuevo, y la gente está muy contenta, porque además de la prestación de servicios de Salud, este local es casi el centro de la comunidad, y su estado constructivo es muy importante, además del confort y los medios que nos han proporcionado. La casa también fue reparada, el baño, la cocina, las habitaciones y ello asegura la permanencia acá”.

“Esta es una de las áreas que carece de la Casa de Abuelos, pero ya está en proceso de finalizar la parte civil de la instalación que acá prestará esos servicios, completamente nueva, en capacidad para atender hasta 40 abuelitos con todas las comodidades, pues su infraestructura lo garantizará. Sin embargo, a pesar de no contar hasta ahora con este tipo de instalación, el trabajo con el adulto mayor tiene resultados, por todo cuanto se hace en materia de terapia ocupacional y física, así como atención psicológica a este grupo etáreo”, comenta Yoleysi Arteaga Cuéllar, la directora del “Laboral”.

“El programa de consultorios del médico y la enfermera de la familia, recibe, en la medida en que se rehabilita su infraestructura, equipos electrodomésticos, mobiliario, ventiladores, se sustituyen las instalaciones eléctricas, carpintería; priorizando a los de horario extendido para la atención al personal médico; así como se continúa con el cronograma de mantenimiento y reparación, hasta la ejecución del presupuesto. Entre los que ya se alistaron cuentan varios del municipio de Cumanayagua: Arimao Viejo, Yaguanabo Arriba, Charco Azul, Gavilanes, el de la comunidad Camilo Cienfuegos; también en Horquita, Potrerillo —con servicio de Estomatología—, Rancho Luna, entre otros”, acotó, la vicedirectora de Economía y Servicios de la dirección provincial de Salud, Magalys Sánchez Calaña.

Al completar al Área 7, la provincia estará dotada de 32 casas de abuelos, de ellas 29 certificadas, categoría esta última en la que clasifican aquellas que prestan un eficiente servicio, y en las que el costo a pagar por los abuelos aumenta en relación directamente proporcional al aval expedido. Según los inversionistas, se trabaja para, de manera gradual, rehabilitar toda la infraestructura de salud en la provincia, en el afán de lograr más calidad en la prestación de estos vitales servicios.