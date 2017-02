Recibe Ramiro Valdés La Perla de Cienfuegos

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estados y de Ministros, recibió La Perla, máximo símbolo conferido por la Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP) en Cienfuegos, durante la XXIV sesión ordinaria de ese órgano de Gobierno, correspondiente al XI período de mandato.

Tan alto reconocimiento estuvo respaldado por la Resolución No. 13/2017, la cual tuvo en cuenta la extensa trayectoria revolucionaria de Valdés Menéndez, cuyos hitos más descollantes lo destacan como asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma, combatiente en la Sierra Maestra e integrante de la columna invasora Ciro Redondo, dirigida por el Comandante Ernesto Che Guevara. Resume, además, su estrecho vínculo con el desarrollo industrial y social de esta provincia en los últimos años.

El también Héroe de la República de Cuba agradeció el gesto de los cienfuegueros, al tiempo que expresó su infinito compromiso con la Revolución, y la disposición de seguir contribuyendo al avance de este territorio del centro sur de Cuba.

En la propia sesión ordinaria, también fue distinguido con igual estímulo Ramón Pez Ferro, quien con solo 19 años de edad, y bajo las órdenes de Abel Santamaría, tomó el hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953. Durante varias legislaturas Pez Ferro fue diputado al Parlamento cubano por el municipio de Rodas.

Al decir de Lidia Esther Brunet Nodarse, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, esta oportunidad se convierte en un hito para la historia local por el significado que entraña reconocer, en nombre del pueblo de Cienfuegos, los méritos de dos revolucionarios de esa talla. “Tal acontecimiento nos compromete a ser más eficientes, trabajar duro y lograr resultados superiores”, expresó la dirigente política.

TEMAS A DEBATE

En su agenda del día, los delegados de la Asamblea de Gobierno pasaron revista a la liquidación del presupuesto de 2016, el cual terminó con un superávit superior a lo planificado, luego de un favorable balance entre gastos e ingresos.

Según el informe, el año anterior resultó el cuarto de la aplicación de la Ley Tributaria, cuyos ingresos mediante los impuestos a la utilización de fuerza de trabajo, ingresos personales, ventas y servicios públicos sirvieron para engrosar el erario público.

Al analizar el impacto social de esos fondos, se supo, por ejemplo, del destino del 65 por ciento de ellos a las esferas de Salud y Educación, sin dejar de mencionar los aportes mediante subsidios a familias de bajos ingresos para la compra de materiales de la construcción, a fin de mejorar el estado de sus viviendas, entre otros beneficios.

El dictamen de la Comisión de Trabajo de la APPP reflejó en sus conclusiones la incidencia de los gastos del presupuesto del Estado a tono con el desarrollo del territorio. No obstante, en las valoraciones sobre algunos sectores en particular, se puso de manifiesto que aún quedan insuficiencias por resolver, comoquiera que determinadas entidades todavía no cumplen al pie de la letra con la planificación. Asimismo, no dejan de estar presentes manifestaciones de corrupción, delitos e ilegalidades.

Al resumir el punto, Mayrelis Pernía Cordero, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, reflexionó sobre la necesidad de velar por cada centavo que entre o salga del presupuesto. “Para lograr tal objetivo, insistió, es imprescindible la fiscalización y el control, con el propósito de detectar a tiempo cualquier fisura que atente contra la economía del territorio”.

El plenario valoró, además, los resultados del tercer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores, en el que fueron formulados unos 7 mil 594 planteamientos, de ellos 4 mil 544 a resolver administrativamente y más de 3 mil con participación de las masas. En este último acápite, está presente el comprometimiento del pueblo en la higiene y ornato público, además del enfrentamiento a las indisciplinas sociales.

Entre las insatisfacciones y reclamos de la población se reiteran problemas acuciantes en torno a la reparación de calles, carreteras y caminos; irregularidades en el servicio de agua; mal estado del alumbrado público; el remozamiento de unidades del Comercio y la Salud; las labores de mantenimiento y pintura requeridas por edificios multifamiliares, así como el incumplimiento de los horarios en las rutas del transporte de pasajeros.

El delegado por el municipio de Cienfuegos, José Chávez Alfonso, aludió a que el éxito de la rendición de cuenta está asociado a la organización y el acompañamiento administrativo que debe tener, allí en el barrio, el representante del pueblo. En esa misma cuerda, Alieski Rabí Nodal, delegado por el municipio cabecera, recabó el apoyo de las organizaciones de masas, fundamentalmente de los Comités de Defensa de la Revolución, para la movilización de los vecinos antes y durante cada reunión de vecinos, y también después en las convocatorias para solucionar problemas de la comunidad.

Otro de los puntos debatidos por los integrantes de la Asamblea fue el referido a la rendición de cuenta del Consejo de la Administración Provincial (CAP), cuyo informe fue presentado por su presidenta, Mayrelis Pernía Cordero. En las conclusiones del documento reza: “En el año se lograron, en lo fundamental, los principales objetivos y propósitos planteados para la etapa, aunque no en todos los casos se alcanzaron los indicadores previstos, por diversas razones”.

En el orden económico, y así lo explicó la máxima autoridad de Gobierno en el territorio, el CAP tuvo una incidencia directa en el control de la ejecución del presupuesto y el plan de la economía. De tal suerte, las ventas netas de la provincia, sin considerar las de la empresa Cuvenpetrol, están sobrecumplidas y crecen. Sin embargo, los ministerios de Industria, Alimentaria, Construcción, Transporte y Agricultura incumplen producciones físicas en uno u otro renglón.

Por su parte, los fondos exportables mostraron afectaciones al quedar por debajo del plan la fabricación de azúcar y manifestarse problemas de calidad en rubros como café y tabaco. Tampoco fueron satisfechos los compromisos de clínker, cemento, chatarra, aluminio y plástico con destino al mercado exterior.

Los delegados conocieron que el 2016 cerró con un total de 20 mil 377 licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia, 2 mil 289 más que el año precedente. Esta modalidad laboral de gestión no estatal aporta ingresos al presupuesto del orden de los 71 millones de pesos, por concepto de impuestos.

La Comisión de Trabajo de la APPP reconoció la sostenida labor del CAP en hacer cumplir los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el VI y VII Congresos del Partido. Sin embargo, señaló como insuficiencias que no logran aún el aseguramiento necesario en determinados acuerdos. Recomendó incrementar el vínculo de los vicepresidentes de ese órgano con los electores que formulan los planteamientos en la base.

Durante los debates, la delegada Noemí Rodríguez Estable planteó que esta provincia ha ido decreciendo en el número de instructores de arte. “Por otra parte –comentó– son insuficientes las actividades recreativas y culturales de manera sistemática en asentamientos y barrios, para lo cual pudiera aprovecharse mejor el potencial artístico existente en las comunidades y las escuelas radicadas en cada localidad”.