Rechaza Cuba acoso mediático y judicial a Cristina Fernández

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, repudió hoy el acoso mediático bajo el que se encuentra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández.

Según expresó el mandatario en su cuenta de Twitter, la exmandataria está viviendo un «despiadado acoso mediático, vuelve a enfrentar un proceso judicial políticamente motivado».

Díaz-Canel también envió su solidaridad, querida Cristina y la confianza de que podrá vencer este reto como ha podido enfrentarse a otros, «con la verdad y la razón».

Repudiamos el acoso judicial y mediático contra @CFKArgentina. #TodosConCristina», declaró por su parte el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en la misma red social.

Fernández se enfrenta a una condena de 12 años en prisión que solicitó el fiscal Diego Luciani, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015.

Me hubiese gustado hablar frente al tribunal, pero no es la primera vez que me lo impiden. Desde hace años, la sentencia está escrita porque existe un sistema de justicia que permite violar todas las normas, dijo la vicepresidenta en un comunicado en el que denunció el proceso al que se enfrenta.