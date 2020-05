Rechaza canciller inclusión de Cuba en lista espuria

El canciller Bruno Rodríguez rechazó hoy la inclusión de Cuba en la lista de los que ‘no cooperan con los esfuerzos antiterroristas’ de Estados Unidos, mientras este mantiene silencio sobre el ataque a la Embajada en Washington.

El Departamento de Estado de Estados Unidos pone a Cuba en la lista espuria países no cooperan en lucha contra el terrorismo, pero no impidió ni condena ataque terrorista contra nuestra Embajada en Washington, escribió el titular de Relaciones Exteriores en Twitter.

Dpto Est #EEUU pone a #Cuba en lista espuria países no cooperan en lucha vs el terrorismo, pero no impidió ni condena ataque terrorista 30/4 vs nuestra Embajada en Washington.

Esconde su historial de terrorismo de Estado vs Cuba e impunidad de grupos violentos en su territorio. pic.twitter.com/Qa4xHx6dFa

