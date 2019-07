Reanimación del Bulevar: una cuenta pendiente

Durante la visita gubernamental a la provincia, el pasado mes de enero, se dejó agendada la apertura nocturna de esta zona comercial. Transcurridos seis meses de tales disposiciones: ¿todo está igualito?

Lleno de vida y con diversas ofertas comerciales, el Bulevar de San Fernando acoge a todos los visitantes, cienfuegueros o no. Un enjambre de personas transita a lo largo de la arteria durante el día, como si padeciera una especie de encantamiento. Allí se puede encontrar desde una estatua viviente, una librería, unas artesanías hasta músicos aficionados, pregoneros, vendedores ambulantes…

Pero la carroza se transforma en calabaza mucho antes de que caiga la medianoche. A pesar de ser uno de los sitios más frecuentados de la ciudad, después de las 6:00 de la tarde, el hechizo se desvanece.

Escasos caminantes, mostradores vacíos, trabajadores de comercio sentados en las puertas de los establecimientos jugando con sus teléfonos, centro de belleza cerrado por reparación, competencia acústica de esa música que entra dentro de lo denominado como “indecencia cultural” en los negocios particulares y estatales, galería de arte durmiendo, actividad recreativa casi imperceptible, cero bares, cero dulces, cero payasos…

¿SUEÑO HECHO REALIDAD?

En enero del presente año, el vicepresidente cubano Ulises Rosales del Toro y las ministras de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones Rojas, y de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, realizaron un recorrido por esta arteria de Cienfuegos. En dicha visita se detectó que a las 6:00 de la tarde todo estaba cerrado, restándole vida a la ciudad y se reprochó incluso poseer un bulevar muerto, en la reunión final.

Asimismo, la comitiva llamó a revertir esa situación y propuso la apertura de los comercios de la zona en horarios nocturnos. Cercanos a esa fecha, se evidenció intensidad en el asunto… Para empezar se implementó una nueva estrategia a nivel de provincia.

“Decidimos extender el horario hasta las 9:00 de la noche para que los trabajadores salgan a comprar lo que necesitan sin la preocupación de que todo cierra”, explicó a Radio Ciudad del Mar (RCM) Meilin Cuéllar Hernández, especialista en Mercadotecnia del Grupo Empresarial de Comercio Cienfuegos.

A partir de ese momento prendieron sus luces artificiales establecimientos que solo funcionaban durante el día: El Palo Gordo, La Escuadra, Mercados Ideal, cafetería, centro de belleza Él y Ella, tiendas de Artex y del Cimex…

Además de cierta animación cultural en las jornadas vespertinas, incluso en las cercanías de las celebraciones por el Bicentenario de la ciudad, hasta Los Naranjos, agrupación emblemática de Cienfuegos, tocaron para los transeúntes una vez pasada las 8:00 de la noche. Todo fluyó…, mas cuando pasó el tiempo el águila volvió sobre el mar, tan serenamente.

“El Bulevar está oscuro. Yo quisiera que los jefes vinieran; empezaron a hacerlo, pero no volvieron jamás. En esta cuadra solo estamos abiertos nosotros, lo otro permanece cerrado. He ido a tiendas por la noche a comprar agua y me dicen que ya cuadraron la caja cuando el horario es hasta las 9:00”, afirmó la administradora de El Palo Gordo.

Por otra parte, la mayoría de los custodios de la zona refieren que no tiene sentido mantener abiertos los establecimientos comerciales sin ofertas atractivas y que prácticamente no existen opciones culturales.

Además acotan que son los domingos los peores días, “ni un alma se ve transitar por aquí, pero para qué van a venir si lo único que abre después del mediodía es el Rápido y allí también se acaban las pizzas, los bocaditos, el refresco…”, agregó uno de ellos.

“Recuerdo aquellos nostálgicos sábados de la Luna Cienfueguera, donde el pueblo consumía un producto cultural novedoso y diferente. Ojalá se entienda y se retome para brindar opciones a una ciudad que realmente lo necesita”, planteó en entrevista a RCM, Roly Martínez, director artístico de la reanimación del Bulevar en la mañana, en el año 2018. A ello se suman los tríos en la hamburguesería Venecia, en las afueras de la galería de arte… y el teatro callejero.

Debe entenderse que este reclamo no es nuevo y, aunque floreció en la agenda mediática a partir de la visita gubernamental, la agenda pública hacía mucho tiempo que lo había anotado entre los temas pendientes; o sea, que esa visualización del problema ya tenía raíces en la población.

La nueva Constitución de la República en sus artículos 32, 46 y 74 hace referencia al derecho a la recreación, así como a la garantía que ofrece el Estado de crear las condiciones y los recursos necesarios para el divertimiento del pueblo. Incluso, en el recién culminado Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), el presidente cubano dijo: “hay que ser auténticos y dejar de vender shows enlatados, productos de pseudocultura que responden más a la rentabilidad que al orgullo de mostrar quiénes somos realmente”.

Un recorrido por las Casas de Cultura o por los centros promotores de las diferentes artes evidencia la calidad artística de la provincia; sin embargo, no todo está visualizado, por ello, habrá que potenciar estrategias para no dejar morir una arteria que nos hechiza a todos por igual.

“La reanimación debe ser una cosa sistémica; no puede ser solo Gastronomía, no puede ser solo Cultura. Lo primero que tiene que haber es sistematicidad y exponer ofertas con carácter animoso y no los dependientes mirándote con mala cara, queriéndote robar en las cuentas constantemente”, explicó Miguel Cañellas, director del teatro Tomás Terry.

Una vez alejados de las faldas culturales, resulta imprescindible proponer productos atractivos y de buena calidad en esos horarios, nada que ver con una montaña de cubos o el despliegue de guantes de trabajo o un abanico de cucharas desechables.

“Noches donde se vende solo una botella de ron, y hay otras que no se vende nada. Estamos hasta las 9:00, pero no nos están pagando el horario extra. Si de día casi no hay para ofertar, imagínate de noche”, apunta un trabajador del establecimiento Cartoqui.

Según Luis Enrique González Domínguez, director de la Empresa de Comercio Minorista Cienfuegos, no ha sido posible tener una estabilidad con las ofertas atractivas; en parte, porque la población flotante del Bulevar (personas de los municipios y hasta de Trinidad) adquiere gran cantidad de productos, lo que imposibilita que se mantengan hasta la noche. “También hay carencias, por ejemplo, de las confituras, que son bastante demandadas”.

“¿Hacen magia en otras provincias de Cuba? Yo hace poco visité Santiago de Cuba, Holguín… y había dulces, enlatados en los mercaditos, refrescos de varios formatos, galletas, potes de helado, quesos…, incluso después de las 8:00 de la noche. ¿Por qué Cienfuegos se ha ido quedando atrás en la reanimación del Bulevar?”, dijo Odalis Pérez Lima, cienfueguera.

Contradictoriamente a lo establecido después de la visita gubernamental, en varios recorridos el equipo de prensa constató que no siempre se espera a las 9:00. Con la excusa de “ya cuadré la caja” o “fumigaron” o “no tenemos hamburguesa”… el hasta mañana dobla la esquina mucho antes de lo pactado y todo vuelve a la oscuridad.

Varias personas refieren que nunca ha existido una tradición de visitar el Bulevar de noche, pero ya está comprobado que el hábito hace al monje…, siempre y cuando exista la fe de encontrar lo buscado.

“En pleno Período Especial había reanimaciones y se trataba de garantizar la electricidad y las llamadas confrontas para transportar a la gente, al menos dos veces en la noche, desde los barrios a la ciudad y viceversa. En los espacios abiertos de los locales gastronómicos se sacaban las mesas, se ponían velas y tocaba algún grupo musical. De esa forma, la gente tenía un área donde esparcirse los fines de semana”, agregó Cañellas.

Si en tiempos así se realizaba, ¿por qué ahora cuesta tanto arrancarle el aliento a muerte que subyace en el Bulevar cuando pasan las 6:00 de la tarde?

Lograr la complicidad entre las diferentes áreas de la vida social y económica garantizará que el paseo peatonal de San Fernando conserve la magia que lo caracteriza de día y no vuelva a convertirse en calabaza tras las campanas de la media tarde.

*En coautoría con Aliena Armas Enriquez y Yohandra Gómez Amaró, estudiantes de periodismo.

Periodista graduada en la Universidad Marta Abreu de Las Villas.