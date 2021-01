Reajustan horario sucursales de Bandec en la ciudad de Cienfuegos

Las sucursales No. 4821 y 4831 del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), de la ciudad de Cienfuegos, ajustan su horario de prestación de servicios a partir del 27 de enero. Estas unidades abrirán al público de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y los sábados, de 8:00 a 11:00 a.m., informó Anay Terry Tejeda, especialista de Comunicación y Marketing de Bandec Cienfuegos.

Las oficinas de los restantes municipios, dijo, continuarán laborando de lunes a viernes, en los horarios habituales de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y los sábados hasta las 11:00 p.m.

Terry Tejeda instó a los clientes a acudir a la comunicación telefónica o a través de los perfiles institucionales de Bandec Cienfuegos en Facebook o Twitter para cualquier información.

También exhortó a un mayor uso de los canales de pago electrónico y a respetar las medidas sanitarias para evitar el contagio y la propagación de la Covid-19.