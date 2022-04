Rafael Armas Moya: “La Psicología es la mejor carrera”

Rafael Armas Moya no le teme a los conflictos, ni se inmiscuye demasiado en ellos cuando son ajenos. Sabe tomar distancia porque su misión es ayudar, proponer soluciones, mostrar puertas de salida, infundir esperanza. Así piensa y vive la Psicología, una profesión que lo atrapó hace tanto y de la que no se desliga, aun cuando ya se acogió a la jubilación.

Galardonado con el Premio Nacional de Psicología por la Obra de Toda la Vida, su hoja de servicio habla de entrega y pasión, pero por sobre todas las cosas, de un profundo interés en el bienestar de las personas. Hoy revisita con los lectores pasajes de su bregar a lo largo de varias décadas.

¿Por qué camino llegó a la Psicología?

“Yo estaba estudiando Economía en la Universidad Central de Las Villas (UCLV). No era la carrera de mis sueños, pero era lo que demandaba el país en aquel momento. Por entonces trabajaba en un boletín de la Unión de Jóvenes Comunistas allá en la UCLV y allí tenía dos compañeros de Psicología. Empezamos a conversar sobre esa carrera, me mostraron lo que hacía esa ciencia como tal y de verdad me motivó. Ahí pedí la posibilidad de estudiarla y fue así que la matriculé».

Algunas personas se interesan por la Psicología guiadas por su interés en el ser humano, por la posibilidad de interactuar con él, sus problemas, sus dolores. ¿Fue eso lo que lo inspiró?

“Sí, por todo lo que puede hacer la Psicología, no solo cómo se ve desde el punto de vista clínico, sino por la ciencia en general, pues tiene muchos campos de trabajo. Es siempre sobre el ser humano, pero el ser humano en sus distintas facetas e interacciones, en su vida estudiantil, familiar, laboral. Cualquiera de las formas y los momentos en que se encuentre, el ser humano está necesitado de estudios psicológicos y de resolver muchos problemas que presentan.

“Lo que se busca es que la conducta de las personas esté acorde con las condiciones imperantes en un momento determinado, y que puedan enfrentarse a ellas y les causen la menor cantidad de dolor y la mayor cantidad de placer. Por eso es tan interesante la Psicología. Cada ser humano es diferente a los demás, no hay nadie igual a nadie. Sin embargo, cuando estudiamos los problemas vemos cómo hay muchos elementos comunes y que en definitiva se pueden resolver.

“Mira, en estos momentos es muy importante la creatividad, y aunque todos somos creativos, hay herramientas que se les puede dar a las personas para que lo sean aún más. Y eso lo estudia la Psicología”.

Asegura Armas Moya que un fenómeno de marcada importancia en el campo psicológico es el de la comunicación, indispensable para la vida en un mundo cada vez más interconectado.

“Es crucial que tú entiendas lo que yo digo, que yo sea capaz de ponerme en tu lugar y mostrarte cuanto estoy diciendo y que lleguemos a una comprensión mutua. También tenemos el problema del trabajo en equipo. Para lograrlo es necesario obrar sobre la psicología de cada integrante, ver cuáles son sus características, sus habilidades, sus potencialidades, qué hace uno mejor que el otro, y velar porque en el equipo todos se complementen y sean una sola fuerza».

Así como la sociedad y sus fenómenos registran una evolución, ¿existe una evolución en la Psicología?

“Si la hay. No dejan de hacerse investigaciones de todo tipo. Hay estudios que abarcan el campo fisiológico y se relacionan con el campo psicológico. Cada vez se descubren más cosas de lo que el hombre es capaz. En la medida que pasa el tiempo el ser humano se desarrolla más y la ciencia debe ir a la par”.

¿Qué aconsejaría a los jóvenes que quieran matricular en la carrera de Psicología?

“Que si lo hacen para escudriñarse a sí mismos, que no matriculen. Ese no es el objetivo. Quien vaya a estudiar Psicología debe tener una gran dosis de humanidad, de sensibilidad hacia las personas, de querer ayudarlas. Si tiene interés en eso, que luchen por la profesión. Es muy bonita, para mí, la mejor carrera que existe”.