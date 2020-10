Rabo de gato entre nosotros; Amaranthus para la ciencia

A ciencia cierta no sé por qué la chiquillada del barrio la llamábamos rabo de gato. En realidad, tenía algún parecido a la cola del felino, pienso. Con los años supe que se trataba de una planta recogida en la bibliografía botánica por Amaranthus dubius (derivado del griego, cuyo significado es que no se marchita) o bledo espinoso.

En definitiva, se trata de una especie ruderal, de la familia de las Amaranthaceae, que se desarrolla sobre los bordes de caminos, en las proximidades de los pueblos, y muy particularmente a orillas de zonas de pasaje de ganado o en las zonas de botaderos de residuos domésticos.

Se considera además, maleza de cultivos, muy nitrófila, y para su desarrollo es importante que el suelo sea rico en materia orgánica y en nitrógeno. Prefiere los suelos limosos de buen drenaje, pues un exceso de agua disminuye su desarrollo. Con la excepción de patios de casas en lugares altos en niveles orgánicos, esta especie nunca es abundante en cultivos. A veces, la mantienen en los lotes porque sus hojas son muy utilizadas en la alimentación humana.

LA BOTÁNICA DICE

El Amaranthus es una planta monoica, anual, erguida, glabra o pubescente, cuyo tamaño generalmente no excede el metro de altura. Su tallo posee rayas longitudinales, a veces rojizo, con frecuencia muy ramificado. En tanto, las láminas foliares, ampliamente lanceoladas a ovadas u ovado-rómbicas, tienen de tres a quince centímetros de largo, por uno a siete cm de ancho; ápice redondeado a agudo, mucronado; base atenuada o cuneada, a veces algo teñidas de rojo, prominentemente venosas en el envés; pecíolos delgados, hasta de diez centímetros de largo.

Se caracteriza por contar con numerosas flores dispuestas en verticilos muy cercanos entre sí. La inflorescencia terminal es erguida, de cuatro a doce cm de largo por uno a 2.5 cm de ancho; las laterales hasta de la mitad de esas dimensiones, erguidas o extendidas; brácteas ovadas a lanceoladas, hasta de 5 mm de largo, acuminadas y largamente aristadas en el punta, del doble o más del largo de los tépalos.

Por lo general las flores son pentámeras, pequeñas, de 0.2 mm de longitud, en conjuntos densos ligeramente espinoso que se encuentran en el extremo de las ramas y en las axilas de las hojas. Por su lado, el fruto es utrículo subgloboso, igual o más corto que los tépalos, se abre transversalmente, de 0.15-0.18 cm de diámetro, con una sola semilla, pericarpio fuertemente rugoso.

El también conocido por bledo espinoso, yuyo colorado espinoso, bledo y pira brava, se reproduce por semillas, y tiene una gran capacidad de invasión por esta causa, ya que cada planta produce una gran cantidad de estas, las que son dispersas por varias vías: mecánica, viento, agua, animales, etc. Es una de las malezas más frecuentes en nuestros campos cultivados cubanos.

En cuanto a sus necesidades lumínicas, podemos aseverar que es muy exigente, sólo puede situarse en un lugar con exposición directa al sol para no repercutir negativamente en su crecimiento de forma normal. Y con respecto a su dureza contra condiciones adversas, precisar que no puede sobrevivir a las heladas. Esta variedad podría ser atacada por plagas de áfidos y cocoideos. En tanto, en cuanto a enfermedades puede verse afectada por hongos.

¿Y PARA QUÉ SIRVE ENTONCES?

Según la bibliografía documentada, Amaranthus no tiene ningún uso medicinal. No obstante, se sigue estudiando para ofrecer nuevos contenidos y es posible que en el futuro revele nueva información. Luego, son alentadores los pronósticos y se espera que a corto plazo estén disponibles descripciones detalladas sobre los usos alimenticios de la especie. Por lo pronto, las investigaciones apuestan por el uso de las hojas y las semillas con las mayores potencialidades y propiedades para ese fin.

Mas, lea. El sitio digital actualidad.rt.com cita al médico chamán Jenny Vásquez, del pueblo wayú, en la Guajira venezolana, quien explica que esta hierba ancestral sirve para limpiar el aparato digestivo y es utilizada por los indígenas para hacer un jugo nutritivo que acompañan con sus comidas.

El propio artículo da cuenta de que este semi cereal sirve para combatir la diarrea, las hemorragias internas, la menstruación excesiva, las úlceras en la piel, la fiebre, la irritación de garganta, los parásitos, la tos y la depresión. Además, es utilizada en la estimulación neuronal y en la oxigenación cerebral, por lo que podría mejorar la memoria y la concentración.

En definitiva, según, actualidad.rt.com, la especie es rica en calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, hierro, zinc, cobre. En cuanto a las vitaminas abunda la B1 o tiamina; B2 o rivoflavina; B3, A y C (mayor que la presente en la naranja). Además, posee aminoácidos como la lisina, que se encuentra en la carne, el pescado, los huevos; ácido fólico, calorías, proteínas, carbohidratos, y ceniza. Es baja en colesterol y tiene mayor fibra que el maíz, el arroz y el trigo. Nada, que es una planta a tener en cuenta.

Por otro lado, a no dudar, alguien le podrá encontrar un uso decorativo, pero debido a varios factores, hemos decidido no incluir una aplicación específica. De todas formas, no hay nada mejor que la imaginación ¡intente algo nuevo!