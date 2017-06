Quemados… y en alto grado

Varias quejas llegaron en los últimos meses a la Redacción del periódico con respecto a la sala de Quemados y Cirugía Reconstructiva del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Ya bien desde la obligada síntesis de un SMS o desde la extensa conversación telefónica, todas coinciden en el argumento principal: las pésimas condiciones técnicas y estructurales del local.

“Es una sala de cuidados intensivos, esos pacientes no se tratan en ningún otro servicio, explica una de las fuentes. Hoy la sala de Quemados no cumple con los requisitos que debe tener una de su tipo”.

Las carencias comienzan desde lo básico: “en ocasiones falta el material más preparado para curar a un paciente con VIH o uno séptico. Se necesitan gafas, gorros y otras cosas, pero no existen: hay un solo par de gafas para todos los enfermeros, y las utiliza uno, el otro, y el otro…”.

En averiguaciones preliminares afloraron a su vez problemas con las bañeras, camillas, intercomunicador, equipos de ventilación e incluso la capacidad de recepción del lugar. “De las dos bañeras, la del cuerpo de guardia está rota; si un paciente necesita curarse, tiene que hacerlo en una camillita pequeña o pasarlo a la de adentro, donde se cura a los pacientes ingresados. Antes había una duchita de agua caliente, pero hace años no funciona (…) No hay equipos de ventilación (…), no hay equipo de electro; aunque eso me parece es un problema de todo el hospital”.

Sorprende además que, tratándose de una provincia con un número considerable de industrias y, por ende, más propensa a eventualidades con una mayor cantidad de afectados, la sala solo cuente con siete camas, hoy solo seis disponibles. Algunos ejemplos vienen a confirmar el cuestionamiento, como “en aquel accidente masivo de turistas, donde muchos se lesionaron con quemaduras por rozamiento, y se recibieron en el pasillo y en todos lados”.

No escapa a los pacientes la situación actual. “La sala no se filtra, se inunda: ¡del techo para abajo lo que cae es…! Incluso, cambiaron de lugar la mesa donde ponían las medicinas en uno de los cubículos por la filtración… Ahí se cayó una doctora que vino por la noche a hacer análisis y ‘¡rákata!’, al piso…”, nos explicaba uno de ellos, quien prefirió el anonimato.

“Los baños no están terminados tampoco: uno no descarga, otro no tiene tanque, otros sin lavamanos… Los aires acondicionados están bastante malos; por los espacios entre los aires y la pared entran mosquitos, moscas… Una vez le dije a mi mamá: ‘mira para arriba, una lagartija’.

“La atención de los médicos, eso sí, bastante buena. La jefa de ahí se pasaba la vida fajada y le decían: ‘sí, pronto venimos a arreglarlo’, y nada… Yo me pasé más de un mes en ese lugar y no vi a nadie con una llave arreglando nada. Allí hay enfermeras que se cambian los zapatos y se ponen a limpiar por la madrugada para mantener aquello hasta la entrada de la auxiliar de limpieza”.

Tratándose de versiones de dolientes, en mayor medida, intentamos comprobar la veracidad de sus criterios con las autoridades correspondientes de la institución. El protocolo exige la solicitud de un permiso, y la respuesta fue categórica: “no es de interés de Salud ni del Hospital que ustedes hagan un trabajo en esa sala”. Ante nuestra insistencia, hablaron de una posible entrevista una semana después que, de largas y más largas, no llegó a concretarse.

Nunca pudimos visitar la sala ni entrevistarnos con sus actuales pacientes y personal médico. Solo recibimos un comunicado oficial el pasado 14 de junio en respuesta al SMS No. 76, del 7 de abril: “Es cierto que la infraestructura de la sala de Quemados y Cirugía Reconstructiva del Hospital Provincial ‘Gustavo Aldereguía Lima’ tiene serias afectaciones y está prevista en el plan de reparaciones y mantenimientos. Nuestro personal, ante las dificultades de la infraestructura, se ha crecido y ha mantenido altos estándares de satisfacción en la población”.