¿Qué se necesita para trabajar en el campo? “No tener miedo. Puedes ser muy grande y fuerte, pero si tienes miedo”… Caridad desconoce el significado de esa palabra, y a sus 71 años sabe bien qué es ser una mujer campesina.

Desde joven, se acostumbró a las labores agrícolas junto a su padre. “Sembrábamos maíz, malanga, arroz cuando se sembraba en surcos”. Hoy tiene junto a su esposo una finca ganadera asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Toribio Lima, de Cruces. “Tenemos cuarenta y pico de animales”.

Un día en la vida de Caridad Guada Llano comienza a las cinco de la mañana. “Me levanto, hago café, y se lo llevo a mi esposo hasta donde está ordeñando las vacas. Yo voy, recojo la leche, la llevo para la casa, la mido, la cuelo, y la dejo lista para que el lechero venga a buscarla”.

Caridad, dicen que a los animales hay que tratarlos bien para que produzcan…

“Claro que sí, si las vacas se azoran, recogen la leche, y no les sacas ni un litro. Mira, nosotros entregamos diariamente entre 45 y 50 litros”.

¿No le tiene miedo a las vacas?

“No hija, no. Mi hermana me dice: ¿tú estás loca, cómo te vas a meter ahí? Pero ellas no me hacen nada, ya me conocen. Cuando mi esposo sale a pastorear el ganado, me quedo velando que no trepen en la acera”.

¿Y si no le hacen caso?

“Yo cojo un palito y las encamino, o si no, las ‘toco con limón’”.

Más allá de su faena en la finca, Caridad también asume otras funciones en la organización de base de su CCS, en la que participa en las brigadas FMC-ANAP. “Me siento orgullosa de ser campesina, esas son mis raíces. No me siento menos que la gente que vive en el pueblo. Guajira y a mucha honra. No sé hacer otra cosa. Esto lo hago desde que nací”.

Licenciada en Periodismo. Graduada en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en 2019.