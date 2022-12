Qatar 2022: Música en el Lusail antes de vitorear al campeón

Tras 63 partidos y un mes de emoción sobre el terreno de juego, Argentina y Francia disputarán hoy el título de Qatar 2022, cuyos organizadores adelantan una ceremonia de clausura pletórica de emociones.

La “Scaloneta» y “Les Bleus” tendrán un duelo a “muerte” por el codiciado trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, pero antes el Estadio Lusail vibrará al ritmo de música y poesía -también de colores y pirotecnia-, como especie de aperitivo previo a la principal sugerencia del chef.

Si bien el partido arrancará a las 18:00, hora local (10:00 a.m, Hora de Cuba), a los afortunados que tienen entradas se les aconseja que estén en las tribunas alrededor de las 16:30 cuando iniciará una “gala inolvidable”, según expusieron los responsables de la cita.

Después de celebrarse en la apertura el hecho de construir puentes más allá de las diferencias, la función cultural en el adiós durará 15 minutos y en ella se hará referencia a la manera en la que el planeta se ha unido durante los 29 días de duración del torneo.

Además, concluirá con una mezcla de canciones de la banda sonora oficial que han marcado el primer certamen global de fútbol en el Medio Oriente, cuyo éxito remarcan continuamente no pocos canales de comunicación.

Frente al público presente y la audiencia mundial actuarán en directo Davido y Aisha, con su tema Better Together; Ozuna y Gims interpretarán Arhbo; y las superestrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal cantarán Light the Sky.

Setenta y cinco minutos después sonará el pitazo del esperado choque entre la Argentina de Lionel Messi y la Francia de Kylian Mbappé, flamantes finalistas de una edición histórica desde cualquier punto de vista.

Lo mejor que me ha pasado (Deschamps)

«La selección francesa es lo mejor que me ha pasado en mi trayectoria profesional. Siento esa pasión en este nivel de élite, me encuentro bien y estoy satisfecho de poder estar en el cargo», dijo el seleccionador de Francia, Didier Deschamps.

El conjunto europeo llega a la instancia definitiva por segundo Mundial de manera consecutiva, pero en esta ocasión con varias bajas importante por lesiones y enfermedad, sin embargo Dechamps no se amilana.

«No voy a entrar en detalles del virus. Es un tema que interesa bastante, lo entiendo. Estamos tomando las máximas precauciones y es la situación que tenemos. Hay que convivir con ello, es lo que nos toca ahora. Si no existiera, sería mejor, pero lo estamos gestionando con el cuerpo técnico».

«Habrá un ambiente festivo, el pueblo argentino se define desde la pasión. Cantan mucho, son expresivos y muestran esa pasión. Hablamos de la final del Mundial y nuestro rival no estará en las gradas, sí en el césped. Solo uno de los dos podrá tener la tercera estrella», concluyó el técnico francés.

El efecto Messi y la ilusión argentina (Scaloni)

Por su parte, el técnico argentino Lionel Scaloni, más relajado y risueño, habló de la relevancia de Lionel Messi, la ilusión colectiva de ganar el trofeo y el apoyo incalculable de la hinchada en Qatar 2022.

“Mi emoción forma parte de la cultura nuestra, de todo lo que se siente en Argentina y vive la gente”, dijo en la conferencia previa a la final que disputará el cuadro albiceleste contra Francia, vigente monarca y favorito desde el comienzo del certamen.

«El fútbol es un deporte, pero en nuestro país resulta mucho más. Y que la gente haya sido feliz en este Mundial para mí es algo maravilloso. Somos seres humanos y eso nos emociona”, agregó en el Salón Virtual del Centro de Prensa de Doha.

Sobre el que podría ser el último duelo de Messi en estas competiciones, sostuvo que “ojalá podamos ganar la Copa, sería magnífico y lo importante es disfrutarlo, porque qué mejor escenario que en una final del mundo”.

Por supuesto, no faltó el análisis del rival. “Todos los equipos son diferentes, ninguno igual. Francia tiene sus cosas y estamos para competir y cualquier error puede cambiar el partido. Esperemos que el resultado caiga de nuestro lado”.

Asimismo, volvió a mencionar su eterno agradecimiento a los millones de seguidores del plantel: “Tenemos la mejor hinchada del planeta, estaba necesitada de una alegría y se la estamos dando”. (Resumen con Prensa Latina)