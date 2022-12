Qatar 2022: Argentina vence en los penales y es CAMPEÓN

En lo que fue un sufrido triunfo, la selección de Argentina se impuso este domingo a Francia 4-2 en tanda de penales, en el duelo disputado este domingo en la cancha del Estadio Nacional Lusail, consiguiendo su tercer título de la historia en Copas del Mundo.

La escuadra sudamericana se puso al frente en el marcador al minuto 22, luego de que Messi cobrara con maestría un penal cometido por Dembelé sobre Di Maria.

Ya en el minuto 35, Lio filtró una bola para dejar de frente a la portería a Di Maria, oportunidad que el Fideo no desaprovechó y definió de izquierda ante la salida del guardameta Lloris, ampliando la ventaja para los argentinos.

Parecía sentenciado el choque, pero en cuestión de tres minutos los franceses emparejaron el marcador. Al minuto 79, Mbappé recortó la distancia para los franceses, tras mandar al fondo de las redes un penal. Y dos minutos después el propio atacante galo conseguiría su doblete, con un excelso remate de derecha desde el lado izquierdo del interior del área, que dejó sin oportunidad al arquero rival.

Tiempo reglamentario cumplido, y al alargue. Ya al 107′, Messi consiguió el tercer tanto argentino tras rematar de un rebote a escasos metros de la portería, mandando el balón al fondo de las redes.

Pero en el 115′, un disparo de media distancia se estrelló en el brazo de un defensor dentro del área, dándole a Francia un penal, que fue aprovechado por Mbappé para mandar el partido a la tanda de penales.

Ya en la serie de penales, tras los fallos de Kingsley Coman y Aurelien Tchouameni, Montiel disparó de derecha y colocó el balón al fondo de las redes, para darle una agónica victoria a la ‘Scaloneta’.

Un Mundial para el recuerdo

La Albiceleste se clasificó en el primer lugar del grupo C, en el que se impuso a México y Polonia y cayó en su debut, de manera sorpresiva, contra Arabia Saudita. Ya en fase de eliminación directa, venció a Australia 2-1, derrotó en tanda de penales a Países Bajos en cuartos de final y consiguió su boleto a la gran final tras vencer a Croacia 3-0.

A lo largo del torneo, el once sudamericano llegó al último partido anotando un promedio de dos goles por encuentro, con suma total de 14. Messi participó en once, anotando siete, cuatro de los cuales desde los once pasos, y dando cuatro asistencias.

Con este título, Argentina se convierte en la segunda selección en la historia de los Mundiales en levantar la copa tras perder su partido inaugural, luego de que España hiciera lo propio en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Este campeonato representa el tercero conseguido por la escuadra andina, sumándose a los títulos conseguidos en los Mundiales de Argentina 78 y México 86, este último marcado por una inolvidable actuación de Diego Maradona.

Los récords de Messi en Copas del Mundo

Además de marcar su retiro de los Mundiales como campeón, este encuentro convirtió a Messi en el jugador con más partidos jugados en Copas Mundiales, con 26, superando el récord impuesto por el legendario jugador alemán Lothar Matthaus.

Asimismo, la Pulga igualó la marca del germano Miroslav Klose como el futbolista con más victorias en justas mundialistas, con 17.

Además, el rosarino pasó a la historia como el máximo romperredes de la selección argentina en Mundiales, al superar, con 13 goles marcados, a Gabriel Batistuta.