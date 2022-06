Putin acepta invitación para asistir a la cumbre del G20

El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó la invitación de su homólogo indonesio, Joko Widodo, para asistir a la cumbre del G20 que se celebrará en Bali los días 15 y 16 de noviembre.

Según informó este lunes el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, Rusia aceptó asistir. «Sí, hemos confirmado que está prevista nuestra participación», comentó el portavoz a Interfax.

También se le preguntó si esta participación sería en persona o por videoconferencia. «Por ahora están invitando en persona. Todavía hay mucho tiempo. Espero que la pandemia permita celebrar este acto en persona», resaltó Ushakov.

Rusia es miembro del G20 junto a países como China o la India, que no participan en las sanciones contra Moscú.

Como parte de las presiones occidentales sin precedentes a Rusia por su operación militar en Ucrania, Washington y varios otros países del G7 se habían manifestado en contra de que Putin asistiera al evento, pero Yakarta respondió sobre su intención de mantenerse «imparcial» como presidente rotatorio del G20.

No habrá boicot

De ahí el cambio de postura de los países de Occidente, algunos de cuyos líderes han manifestado no tener intención de boicotear la reunión programada para el mes de noviembre en Bali.

«Una cosa está clara: el G20 debe seguir desempeñando su papel […] Hay una convicción común de que no queremos torpedear el G20», dijo hoy al canal ZDF el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

En igual sentido se manifestó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien reconoció que no habrá «negocios como siempre» en el trato con el presidente ruso, pero propuso «pensar con cuidado en no paralizar todo el G20», razón por la que no apoya un boicot.

En entrevista con el medio de la televisión pública alemana, con el que se comunicó desde el castillo Elmau, Alemania, donde asistía a la cumbre del G7, la titular de la Comisión Europea opinó que «el G20 es demasiado importante, inclusive para los países en desarrollo, los mercados en desarrollo».

Según el mandatario de Indonesia, Joko Widodo, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, también ha sido invitado al encuentro, afirma la cadena China Global Television Network (CGTN).