Prueba dinámica en Cienfuegos: para que todo esté listo

Temprano en la mañana acudieron a sus colegios electorales. Cumplen funciones como autoridades que conducirán el referendo legislativo del Código de las Familias, a desarrollarse el venidero 25 de septiembre.

Oneida González Denis, es la presidenta del colegio electoral número tres de la circunscripción 25 del consejo popular Punta Gorda, en el municipio cabecera provincial. “Desde bien temprano estuvimos listos los integrantes de la mesa electoral con todo preparado. Dimos el parte de las 7:00 am para informar de la activación de la mesa y el de las 9:00 am. Comprobamos que t lo necesario para un correcto funcionamiento estuviera listo; así que no deben existir dificultades para el próximo domingo”.

También del consejo popular Punta Gorda es Lucía Caridad Díaz González, presidenta de la comisión electoral de la circunscripción 24, con tres colegios bajo su atención. “Las mesas electorales fueron activadas sin problemas y disponemos de todos los materiales para acometer la votación del referendo. Hemos sido capacitados y esos conocimientos han permitido una mejor comprensión de las funciones a desempeñar. No debemos tener problemas”.

En la sede de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) del municipio e Cienfuegos, encontré a Esmeralda Riquelme Garabito, presidenta de la comisión electoral de la circunscripción número ocho del consejo popular La Gloria, la cual cuenta con dos colegios, uno ubicados en la propia Federación y otro en la sede de la Epase (empresa perteneciente a Educación).

“La casi totalidad de las autoridades electorales han concurrido a cada uno de los lugares, se han dado los partes, se han reportado las incidencias, las preocupaciones que deben ser resueltas antes del 25 de septiembre que es el voto por el Código de las Familias. Aunque hemos recibido capacitaciones, en los próximos días profundizaremos en algunos elementos esenciales para una mejor labor. No nos ha faltado el apoyo de la FMC y de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados; así que confiamos en que todo se realizará según lo previsto”.

Giseldo González Ravelo, en su condición de presidente de un colegio electoral también considera fructífera la prueba dinámica porque “comprobamos todo tipo de detalles desde la iluminación hasta la vitalidad del servicio telefónico; así como que el sistema de partes sea cumplido debidamente. Las preparaciones recibidas han sido muy oportunas; el 25 estaremos aquí para cumplir lo mandatado por la Constitución y la Ley Electoral”.

Una jornada dominical provechosa vivieron los cienfuegueros con la realización de la prueba dinámica, que pone a la provincia en condiciones de un ejercicio democrático de calidad el venidero 25 cuando acudamos al referendo por el Código de las familias, una norma jurídica inclusiva y atemperada a la realidad cubana actual, que no niega derechos sino que los multiplica para todos.