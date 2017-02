Provincial de Béisbol Cienfuegos: por el último inning

Una reclamación de la novena del municipio de Cienfuegos demora las precisiones en la tabla general de la Serie Provincial de Béisbol, previo a los últimos enfrentamientos del certamen. Todavía está en proceso la decisión y su posible apelación mientras, en ese stand by, mantienen el primer escaño Cruces y Aguada de Pasajeros (12-6).

Estos ganaron sin contratiempos sus choques previos: por barrida los arroceros a Palmira y por 2-1 los de la tierra de los molinos a Lajas. Todo podría variar según acontezca con las definiciones del duelo entre Cumanayagua y los querellantes, por utilizar los montañeses un atleta perteneciente a sus rivales. Mientras, Rodas se impuso a Abreus.

Así, los muchachos de la cabecera provincial quedan momentáneamente segundos (11-7), con ventaja mínima sobre Cumanayagua (10-8). Por detrás marchan Abreus (8-10) y Lajas (7-11), aún dentro del rango de las probabilidades. Distantes andan Palmira y Rodas, ambos igualados en el sótano con apenas seis éxitos y doce descalabros.

Este fin de semana darán cierre a la clasificatoria, con topes previstos entre Cruces vs Palmira; Aguada vs Rodas, Cienfuegos vs Abreus y Cumanayagua vs Lajas. Sin comodidad extrema para los punteros ni falta de opciones para sus más cercanos perseguidores –y con el añadido de una posible confiscación que altere la tabla– será este un fin de semana bastante movidito.