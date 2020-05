Protestas en EEUU por asesinato de George Floyd

Por segundo día consecutivo, la Policía de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) usó gases lacrimógenos para contener las protestas por el asesinato de George Floyd, el afroamericano que murió bajo custodia policial a principios de esta semana, y cuyo deceso ha provocado indignación nacional.

Las manifestaciones comenzaron pacíficamente, pero luego sus participantes empezaron a arrojar piedras y botellas y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar la multitud, informan medios locales.

Police and protestors have been locked in this standoff. Police periodically firing projectiles to disperse the crowd. Smell of tear gas is heavy

— Ricardo Lopez (@rljourno) May 28, 2020