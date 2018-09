Protección al consumidor: calidad por cuenta propia

Durante un reciente paseo dominical, mi nieta quiso comerse una pizza. Llegamos al primer punto de venta no estatal que encontramos e hicimos el pedido. En unos minutos la entregaron doblada, como casi siempre.

La primera sorpresa fue que el precio era de 7,00 pesos (siempre hab铆a sido de 5) solo porque le agregaron dos galleticas para sostenerla debido a que, como es l贸gico, sale caliente del horno y ya no las entregan como antes, con cartoncillo o papel. Desconozco las causas que provocaron ese procedimiento de venta, beneficioso por supuesto, para 鈥渁dentro鈥.

Cuando la abrimos, el queso estaba granulado, o sea, no hab铆a gratinado y el olor era 谩cido. Regres茅 el mostrador y le dije al joven que no la quer铆a. 鈥淵a usted la pag贸 y aqu铆 no se admiten devoluciones鈥, expres贸 tranquilamente. 驴A qui茅n podr铆a reclamarle? El due帽o no estaba, solo se encontraban el elaborador y el dependiente.

Sal铆 indignado y la ech茅 en el primer recipiente destinado a la recolecci贸n de basura que encontr茅. La ni帽a me mir贸 asombrada y puso cara de disgusto.

Una interrogante se apoder贸 de mi mente: 驴Qui茅n controla la calidad de las actividades no estatales, sobre todo las vinculadas a la venta de alimentos, ligeros o no?

A esa problem谩tica se suma que tampoco la atenci贸n y la higiene mantienen en todos los lugares los ribetes exquisitos del inicio, cuando se hac铆a valer la m谩xima comercial 鈥攁unque discutible para algunos especialistas del sector (obvio)鈥 de que 鈥渆l cliente siempre tiene la raz贸n鈥. No son pocos los sitios creados por los cuentapropistas en los que se han entronizado los males que aquejaron 鈥攁煤n persisten鈥 a los servicios gastron贸micos estatales.

Es lamentable apreciar que algunos 鈥攎谩s de los imaginados鈥 act煤en como si estuvieran haciendo un favor y consideren que lo importante es solo el ingreso financiero, las ganancias, y no la satisfacci贸n del que paga, y bastante caro por cierto.

Imagino, porque no lo he indagado, que a las direcciones de inspecci贸n y supervisi贸n existentes en todos los municipios del pa铆s les corresponda controlar no solo que los trabajadores no estatales cumplan las regulaciones establecidas en las resoluciones y normativas, como las denominadas 鈥減atentes鈥 y el pago de los tributos, sino tambi茅n la calidad de los productos que ofertan y del servicio de modo general.

Lo sucedido con la pizza para mi nieta me dej贸 el sentimiento de que lo cualitativo, en algunos sitios, tambi茅n se asume por cuenta propia.