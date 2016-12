Pronósticos de mejor salud en Cienfuegos

“Cienfuegos cerrará este año y es un pronóstico estimado, con el índice de mortalidad infantil de 2,8 por cada mil nacidos vivos, la segunda mejor de Cuba, cifra que expresa los esfuerzos y la dedicación en consolidar los procesos y la calidad de las atenciones prenatal y pediátrica”, informaba en conferencia de prensa el Dr. Salvador Tamayo Muñiz, director de Salud en el territorio, quien respondió preguntas al tiempo que comentó sobre las principales acciones del sector en 2016.

A continuación esbozó una panorámica positiva, que sitúa a la provincia entre las primeras en servicios como Rehabilitación, y en la reducción de la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas. Se sobrecumplen las cifras de producción de medicamentos naturales, en atención a uno de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y que suple una demanda de la población. Cienfuegos cierra el año con una red de servicios de ozonoterapia, la más completa de la nación.

Durante todo el año, a inicio, mediados y finales de 2016, resultaron publicados varios temas de Salud, de alta sensibilidad humana, y que requieren una mirada retrospectiva, al tiempo que se pulsa la opinión pública a través de los SMS recibidos en la Redacción y de la retroalimentación con los lectores. La entrada en servicio de la torre 8 del Hospital Provincial había sido anunciada en trabajo recogido en el semanario, el 29 de enero del corriente, para el primer semestre de este año, y que más de 3 millones de pesos, en moneda total, se habían destinado a su ejecución.

“Ya se entregaron de esa torre, dos servicios: Geriatría y Oncología; restarían los de Hematología y Anatomía Patológica, previstas a ponerse en funcionamiento para principios de 2017. El trabajo se complejiza, pues se trata de los servicios de Hematología, que tiene locales especiales, unidad de ingreso, aislamiento de pacientes, áreas para el trasplante de médula ósea, tratamientos con células madre, con un soporte significativo para el diagnóstico y enfrentamiento a las enfermedades y los retos tecnológicos de las dolencias hematológicas, sobre todo en lo relacionado con las malignas”.

En el trabajo de marras se anunciaba la entrega de 27 objetos de obra…

“Este año se están entregando más de 30 objetos de obra, si contamos el Programa Inversionista y lo que se ha hecho por el de Mantenimiento. Pero hay importantes objetos de obra que no se ven, porque forman parte de la industria hospitalaria, y del sustento del Hospital, de los sistemas ingenieros. Por ejemplo, la cocina-comedor, sistemas de climatización… Este es un procedimiento complejo, que se da en un hospital en funcionamiento y limita en ocasiones el trabajo. Ahora hay un ascensor que no se termina de montar y causa molestias, pero hay que decir que durante el año se sustituyeron prácticamente todos los elevadores de la institución, y esa era una de las situaciones más caóticas del centro, la obsolescencia de esos equipos”.

Trasplantología. En reportaje sobre el tema emergía la necesidad de contar con un transporte propio para en caso de activar el operativo de extracción de órganos, localizar con inmediatez al equipo de trabajo, ¿está solucionado?

“La Trasplantología es una especialidad de Primer Mundo y nosotros no la hacemos en el Primer Mundo; para los operativos se movilizan todos los recursos. No podemos aspirar, es una utopía que está en la imaginación de las personas, contar con recursos propios para ello, pero Salud, como institución, pone todos los medios en función de la trasplantología cuando lo necesitan”.

¿Cuáles son las perspectivas de la cirugía del tórax en Cienfuegos?

“Se vislumbra un desarrollo de este tipo de cirugía, que se hace a partir de la mínimamente invasiva, y esta es la que desarrollaremos en el próximo año en Cienfuegos”.

¿Sobre el programa del cáncer?

“El cáncer se desborda como problema de salud, porque hay una disminución del resto de las enfermedades, y porque es consecuencia del envejecimiento poblacional, que tiene una relación directa con el cáncer”.

¿Se recupera el Servicio de Anestesiología?

“Para romper algunos mitos les digo que vamos a terminar el año sobrecumpliendo el programa quirúrgico trazado, se operaron más personas en 2016 que las que nunca antes en la historia de la provincia y no hablo de las urgencias, sino de la cirugía electiva y ambulatoria, así como la mínimamente invasiva. Es cierto que hemos tenido contracciones en algunas especialidades, y la Anestesiología es una de ellas, pero no ha tenido un impacto en el programa de la cirugía, vamos a cerrar el año sin lista de espera, o sea sin personas esperando para operarse, aun cuando hemos tenido problemas de infraestructura, como el clima de la Unidad Quirúrgica de Oftalmología que nos retrasó un poco. Pero sin contar con todos los anestesistas que necesitamos, este no ha sido un problema que afecte los programas”.

¿Sobre los servicios de Rehabilitación a domicilio en casos puntuales, a través de las salas ubicadas en los policlínicos, es cierto que no se brinda?

“Tenemos una red que funciona, dotada de los especialistas, pero puede que exista alguna queja, sin embargo la disposición de las salas da garantías plenas”.

La situación epidemiológica es complicada y afirman que es estable, no obstante, los índices se dispararon de septiembre a diciembre, ¿existe alguna condicionante? ¿Por qué no se dispone del Sistema Primario de Salud para la vigilancia de los posibles casos, y estos permanezcan en el hogar, y se evite así el ingreso excesivo? Hay muchos casos de pacientes que esconden los síntomas y no acuden al médico por temor a ser ingresados y alejarse de los hogares, y eso es una realidad.

“Podemos decir que la situación es estable, pero a menudo las personas se alarman porque ven las acciones para evitar una transmisión de arbovirosis. Desde que terminó la etapa intensiva no hemos tenido transmisión de dengue. Pero tenemos Zika en toda la región, penetró al país y esta es una enfermedad que no exhibe síntomas, es subclínica en la mayoría de los casos, por lo tanto y teniendo presencia del mosquito vector, tenemos que hacer dos cosas en las que no puede haber equivocación: una, la lucha antivectorial, y aquí hay un problema fundamental: proteger los reservorios de agua, pues mientras estos estén destapados, habrá posibilidad de focos; así resulta en más del 90 por ciento de los detectados, eso quiere decir que tiene que ver con la conducta humana dentro de los domicilios”.

¿Y si no hubiese necesidad de almacenar agua? El panorama sería distinto.

“Sí, el abasto de agua es un problema. Otra es que por las características de la enfermedad, mata, y hay que vigilar durante los días de respuesta clínica a la patología, vigilar a las personas, dar seguimiento, y mientras pasa, existen personas que pueden morir. Otra cuestión es la transmisión, porque aislándolos es la única manera de cortar la transmisión. De modo que, aunque genere gastos, este es el precio”.

Y para culminar, ¿qué puede decir sobre los medicamentos en “falta”?

“Solo puedo reiterar que hay un número de medicamentos en falta, de primera línea, que causa un impacto negativo en la población, se trata de antidiabéticos, antihipertensivos…; como se ha explicado tiene que ver con la respuesta de la industria productora a partir del déficit de materia prima. Cuba produce el 80 por ciento de los medicamentos que se consumen en el país, pero las materias primas se compran en el exterior, y hemos tenido problemas con el acceso a ellas. Este es un tema en el que se está poniendo todo el empeño por resolverlo”.