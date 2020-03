Programas de Salud se mantienen durante emergencia por la Covid-19 en Cienfuegos

El sistema de Salud cubano tiene varios programas priorizados como el del Adulto Mayor y el Materno-Infantil, que garantizan una atención especializada y prioritaria a estos vulnerables sectores de la sociedad. Ante la amenaza por la Covid-19, continúan en la mira de los especialistas de la salud sin que disminuya la preferencia, por resultar grupos etarios vulnerables.

Los hogares de ancianos y casas de abuelos, continúan en funcionamiento, ahora con más rigurosidad en la observación de las medidas higiénicas, toda vez que este constituye un sector expuesto a la epidemia, por todas las complicaciones que sufren los pacientes de tales edades.

El Programa Materno Infantil es otra de las prioridades, la cual se refuerza en medio de la epidemia que afecta a Cuba entre tantos países de la región y el mundo. Sobre el tema, la Dra. Maritza Rodríguez Gavín, jefa de la Sección Materno Infantil Provincial, abunda: “Para las embarazadas el tiempo no espera ni se detiene, por ello los servicios relacionados con esta etapa no paran, y se refuerza la protección a este grupo. Hasta ahora no tenemos trasmisión autóctona, y si cumplimos con todas las medidas recomendadas no la tendremos.

“Los obstetras continúan en sus áreas con la labor prenatal a la embarazadas: los ultrasonidos que corresponden en el primer trimestre, el Doppler, y pruebas específicas que se hacen en su momento y que no pueden ser postergadas. Todo se realiza bajo un estricto control de la disciplina en los sitios donde se efectúan. Recomendamos horarios escalonados para no generar acumulación de pacientes, el uso del nasobuco y el lavado de manos, entre otras. De variar la situación, adoptaríamos medidas que oportunamente informaremos, pero las consultas de la maternidad, obstetricia, perinatales, todas funcionarán; así como los hogares maternos, sin visitas, y ese es un reclamo que hacemos a la población. También se mantiene la Puericultura, y estaríamos implementando la modalidad de terreno y horarios escalonados”.

Doctora, sobre el tema de los niños que aún desandan las calles, barrios y lugares de juego, ¿podría comentar al respecto, haciendo énfasis en el riesgo?

“Aun cuando los menores sean los menos afectados, y la familia se confía basada en que la evolución clínica de la enfermedad en estos grupos ha sido satisfactoria, ellos no pueden estar en la calle. Con frecuencia nos encontramos a niños que ya no están en la escuela, jugando en calles y aceras.

“Si el Ministerio de Educación adoptó la medida de suspender las clases, recomendado por la situación epidemiológica, no pueden permanecer en las calles, y esta es una responsabilidad de los padres y la familia en general. Si un niño enferma, también enfermará la familia, y ya este lunes comienza una programación educativa”.

Por último, la Dra. Rodríguez Gavín convoca a la población a cuidar a las embarazadas, recordando cómo durante la epidemia de AH1N1 resultaron un sector vulnerable, y reitera que a través de los medios de comunicación estarán informando sobre cualquier cambio en el Programa de Atención Materno Infantil.

Con el Dr. Jan González Ramos, director interino del Hospital Pediátrico, actualiza sobre las medidas adoptadas en el reordenamiento de los servicios de esa institución de salud:

“Contamos con dos sistemas: el de consultas externas y el hospitalario. El primero cuenta con 19 servicios y se ha abocado a la Atención Primaria, teniendo en cuenta que nuestro hospital es pequeño. Los padres de los pacientes han sido informados oportunamente. Neurología se reorienta hacia el Área II; Nefrología a la I, Inmunología, Neurofisiología y Audiometría, serán pospuestas durante 15 días, porque no resultan vitales. En el caso de Cardiología, Dermatología, Cirugía y Endocrinología y Urología, se mantienen los servicios en Cuerpo de Guardia. La atención a los pacientes diabéticos se estudia que pase más adelante al Área II, lo cual será informado oportunamente.

“Ortopedia será informado para la próxima semana, mientras que Traumatología se mantendrá los miércoles en el Pediátrico. Maxilofacial y Quemado también permanecerán en el Pediátrico. En cuanto al sistema de hospitalización, quedan suspendidos los horarios de visita y de doble acompañante. Estamos permitiendo la entrada de alimentos, que serán recogidos en la garita 5 por personal del centro. El recambio de acompañantes se efectuará entre 7:00 y 8:00 de la mañana. Es importante recalcarla disciplina mantenida por la población, lo cual evidencia queya se asume la percepción de riesgo”.

¿Cómo está organizado el Sistema de Cuerpo de Guardia?

“Se divide en dos: uno para la atención a todas las patologías respiratorias agudas, en alza en esta época del año, que está ubicada en la zona donde funcionaba la sala de espera de Radiología; su entrada es por la ranfla, que está bien señalizada. Desde que acceden se les coloca nasobuco al familiar y al pequeño. Tiene un equipo de rayos X aislado, para eliminar posible contagio.

Se ha hecho un levantamiento para prever que avance la enfermedad y aumente el número de pacientes. La otra parte del Cuerpo de Guardia funciona como antes, bien delimitada”.

Siete niños han resultado sospechosos y trasladados oportunamente al Hospital Militar de Matanzas, todos resultaron negativos al test para la Covid-19, pero se actuó con mucha rapidez, como siempre sucede cuando se trata de la vida de los más pequeños.

Por último, ambos especialistas y directivos de la Salud, a cargo de sectores prioritarios, convocan a la población a observar las medidas de protección, a permanecer en casa, cuidar a los ancianos, embarazadas y niños, y ayudar a médicos, enfermeros y personal de la salud en general a evitar el contagio y salir ilesos.

👉En Cienfuegos: Fase II ante la Covid-19