Producción de alimentos: imperativo en Cuba (+Multimedia)

Producir alimentos representa prioridad estratégica del gobierno cubano, que por medio de la soberanía alimentaria garantizará, a través de diversos programas en marcha, las necesidades nutricias generales de la población, sobre las premisas de crear desde dentro y no desde el concepto de la exportación.

Los campos cubanos son, hoy día, hervidero de trabajo, sudor y esfuerzo por encaminar tales objetivos; incluso en medio de un contexto difícil marcado por el incremento a un grado inédito del bloqueo estadounidense y el déficit de insumos y fertilizantes agrícolas.

Este producto interactivo que les propone el periódico 5 de Septiembre se adentra en el estratégico sector.