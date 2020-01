PRIMERAS IMÁGENES: La destrucción causada por un nuevo fuerte sismo en Puerto Rico

La madrugada de este 7 de enero un terremoto de magnitud 6,6 se registró en Puerto Rico (EE.UU.), con el epicentro localizado a 10 kilómetros al sur del municipio de Indios.

Horas después se registró un nuevo sismo de magnitud 6,0 en ese mismo Estado Libre Asociado estadounidense.

Abro hilo con los daños causados con el Terremoto 6.6 hoy 7 de Enero 2020 a las 4:24 am. Para un pais que no esta acostumbrado a temblores fue demasiado fuerte. #earthquake #PuertoRico #PuertoRicoEarthquake #TemblorPR pic.twitter.com/trhURxn58x

Al menos una persona ha muerto, y dos se encuentran heridas tras el temblor, que también han ocasionado destrucciones en las islas, tal y como se aprecia en una serie de imágenes difundidas en la Red.

Fue emitida una alerta de tsunami para Puerto Rico y las islas Vírgenes que posteriormente fue anulada.

Total destruction in the town of Guanica #PuertoRico due to 6.4 #earthquake #Terremoto #Temblor #Sismo 🚨 pic.twitter.com/gViQ2pNDS1

