Primer día sin casos nuevos de Covid-19 en Wuhan

Las autoridades sanitarias chinas comunicaron que este miércoles fue el primer día sin ningún reporte nuevo de covid-19 en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, epicentro de la enfermedad, informan medios locales. El brote se originó el pasado mes de diciembre en un mercado de mariscos de dicha localidad.

Al informar la buena nueva, precisaron que otras 8 personas fallecieron en Hubei, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 3 mil 130. Del total de 67 mil 800 infectados en dicha provincia china hasta el 18 de marzo, 795 personas recibieron hoy su egreso hospitalario tras recuperarse.

#Hubei Province reported ZERO new case of #COVID19, 8 more deaths and 795 discharged on March 18.

Total confirmed #COVID19 cases in #Hubei reached 67,800, including 3,130 deaths. pic.twitter.com/dDqOVZctQ9

— People’s Daily, China (@PDChina) March 19, 2020